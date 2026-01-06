Papa Leo, Aziz Petrus Bazilikası’ndaki Kutsal Kapı’yı kapatarak Jübile yılını sonlandırdı

Papa 14. Leo, salı günü Vatikan’ın 2025 Kutsal Yılı’nı kapatırken günümüzün tüketimci anlayışını ve yabancı karşıtı tutumları eleştirdi.

Yaklaşık 33 milyon hacının Roma’ya akın ettiği ve papalık değişiminin yaşandığı nadir bir Jübile yılı böylece sona erdi.

Kardinaller ve diplomatların katılımıyla Aziz Petrus Bazilikası’ndaki Kutsal Kapı’nın eşiğinde taş zemine diz çökerek dua eden Papa 14. Leo, ardından ayağa kalkarak kapının iki kanadını kapattı.

Bu sembolik hareketle, Aralık 2024’te Papa Francis tarafından açılan ardından onun cenazesi ve konklav (papalık seçimi) süresince devam eden nadir Jübile yıllarından biri, Papa 14. Leo tarafından Kutsal Kapı’nın kapatılmasıyla tamamlanmış oldu.

Kayıtlara göre, bir Kutsal Yıl’ın bir papa tarafından açılıp başka bir papa tarafından kapatılması daha önce yalnızca bir kez, 1700 yılında gerçekleşti.

Papa 14. Leo, 6 Ocak 2026’da Vatikan’daki Aziz Petrus Bazilikası’nda Rab’bin Epifani Günü dolayısıyla ayin yönetti. AP Photo

Salı günkü tören, Epifani Bayramı dolayısıyla düzenlenen ayinin başında gerçekleştirildi ve Papa 14. Leo’nun papalığının ilk aylarına damga vuran, çok sayıda özel kabul, ayin ve toplantıyla geçen yoğun bir yılı noktaladı.

Bu süreç, birçok açıdan Leo’nun kendi gündemini ertelemesine neden oldu.

Papa 14. Leo, papalığının artık tam anlamıyla başlayacağına işaret edercesine, çarşamba gününden itibaren iki gün sürecek toplantılar için dünyanın dört bir yanından kardinalleri Vatikan’a çağırdı.

Toplantılarda, 1,4 milyar mensubu bulunan Katolik Kilisesi’nin yönetimine ilişkin konular ele alınacak.

Gündemdeki başlıklardan biri de litürji olacak. Bu durum, Leo’nun kilise içinde eski Latin Ayini’nin uygulanmasına dair süregelen görüş ayrılıklarına doğrudan eğileceğine işaret ediyor.

‘Çarpıtılmış bir ekonomiyi’ hedef alan vaaz

Papa 14. Leo, salı günkü vaazında Jübile yılının tüm Hristiyanları, yabancıyı kabul etmeye ve “iktidar sahiplerinin pohpohlamasına ve baştan çıkarıcılığına” karşı durmaya çağıran İncil öğretileri üzerine düşünmeye davet ettiğini söyledi.

“Etrafımızda, her şeyden kâr elde etmeye çalışan çarpıtılmış bir ekonomi var,” diyen Papa, “Kendimize soralım: Jübile bize, her şeyi bir ürüne, insanları ise tüketiciye indirgeyen bu tür bir verimlilik anlayışından kaçmayı öğretti mi?” ifadelerini kullandı.

Papa 14. Leo, sözlerini şu sorularla tamamladı:

“Bu yılın ardından, bir ziyaretçide hacıyı, bir yabancıda arayış içindeki kişiyi, bir göçmende komşuyu ve bizden farklı olanlarda yol arkadaşlarını daha iyi tanıyabilecek miyiz?”

Papa 14. Leo, 6 Ocak 2026’da Vatikan’daki Aziz Petrus Bazilikası’nda Rab’bin Epifani Günü dolayısıyla ayin yönetti. Alessandra Tarantino/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

Papa 14. Leo, aynı temayı Epifani Bayramı dolayısıyla bazilikanın locasından, yağmur altındaki meydana hitaben okuduğu özel duada da yineledi.

Binlerce kişinin renkli şemsiyeler ve yağmurluklar altında toplandığı törende Papa Leo XIV, Jübilelerin geleneksel olarak barış çağrıları ile “toprağın ve kaynaklarının ihtiyaç sahiplerine yeniden dağıtılması” taleplerini içerdiğini hatırlattı.

“Eşitsizliğin olduğu yerde adalet olsun, savaş endüstrisinin yerini barışın emeği alsın,” dedi.

Vatikan’da 33 milyon hacı

Vatikan açısından Kutsal Yıl, yüzyıllardır süregelen bir gelenek. İnananlar her 25 yılda bir Roma’ya hac yolculuğu yaparak Aziz Petrus ve Aziz Pavlus’un mezarlarını ziyaret ediyor ve Kutsal Kapı’dan geçmeleri halinde günahlarının bağışlanması için af alıyor.

Roma için ise bu dönem, kamu kaynaklarından yararlanma fırsatı anlamına geliyor. Bu Jübile kapsamında yaklaşık 4 milyar euro (201 milyar TL) tutarında kamu fonu, yıllardır ertelenen projelerin hayata geçirilmesi, kentin ihmal edilmiş alanlarının yenilenmesi ve Roma’nın modern, Avrupa standartlarına yaklaştırılması için kullanıldı.

Vatikan’da 6 Ocak 2026’da, Rab’bin Epifani Günü dolayısıyla Aziz Petrus Bazilikası’nda ayin yönetmek üzere gelen Papa 14. Leo’nun gelişini insanlar fotoğrafladı. AP Photo

Vatikan, pazartesi günü Jübile’ye 33.475.369 hacının katıldığını bildirdi. Organizasyondan sorumlu Başpiskopos Rino Fisichella, bu rakamın yalnızca yaklaşık bir tahmin olduğunu ve mükerrer sayımları içerebileceğini kabul etti.

Basın toplantısında ne Fisichella ne de İtalyan yetkililer, Kutsal Yıl hacılarını aynı dönemdeki genel turist sayılarından ayıran bir döküm paylaşmadı.

Jübilelerin tarihi

Roma’nın Jübilelerle ilişkisi 1300 yılına uzanıyor. Papa VIII. Boniface’in ilk Kutsal Yıl’ı ilan etmesi, tarihçilere göre Roma’nın Hristiyanlığın merkezi olarak kesin biçimde konumlandırıldığı anlardan biri oldu. O dönemde bile hacıların sayısı o kadar fazlaydı ki Dante, İlahi Komedya’nın Cehennem bölümünde onlara atıfta bulundu.

Kutsal Yıllar, tarih boyunca büyük kamu projeleriyle birlikte anıldı. Bunlar arasında, 1475 Jübilesi için Papa 4. Sixtus’un yaptırdığı Sistine Şapeli ve Papa Aziz II. Ioannes Paulus dönemindeki 2000 Jübilesi için inşa edilen büyük Vatikan otoparkı yer alıyor.

Bazı projeler ise tartışmalara yol açtı. Aziz Petrus Meydanı’na uzanan geniş bulvar Via della Conciliazione’nin yapımı için 1950 Jübilesi öncesinde bütün bir mahalle yıkıldı.

2025 Jübilesi’nin ana kamu projesi, bu bulvarın genişletilmesi oldu: Via della Conciliazione’yi yakındaki Castel Sant’Angelo’ya bağlayan, Tiber Nehri boyunca uzanan yaya meydanı inşa edildi; aradaki ana yol ise yer altına alınan bir tünele yönlendirildi.

Papa 14. Leo, bir sonraki Jübile’nin 2033 yılında, Hristiyanların İsa’nın MS 33’teki ölümü ve dirilişi olarak inandıkları olayları anmak üzere düzenleneceğini daha önce duyurdu.

