Haliç’te haç çıkarma töreni

Hristiyanlık inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2026. yıl dönümü nedeniyle, Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin, Haliç sahilinde ise haç çıkarma töreni tertip edildi.Patrikhane içindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen töreni Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetirken, saat 09.00'da başlayan ayinde mumlar yakılıp dua edildi.Yaklaşık 4 saat süren ayinin ardından Bartholomeos ile ayine katılanlar, kortej halinde Haliç sahiline yürüdü.Patrik Bartholomeos'un suya attığı haçı çıkarmak için yaklaşık 30 kişi denize atladı. Vasilios Konstantinidis, haçı denizden çıkarmayı başaran kişi oldu.Haç çıkarma töreni çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izlendi.Etkinlik sırasında sağlık ekipleriyle deniz polisi de hazır bulundu.

