Papa 14. Leo’dan Venezuela’nın egemenliğinin korunması ve şiddetin sona erdirilmesi çağrısı

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ABD yönetiminin askeri müdahalede bulunduğu Venezuela’da egemenliğin korunması ve şiddetin sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

Şilan Turp

Vatikan’ın resmi yayın organlarından “Vatican News”ta yer alan habere göre, Papa 14. Leo, Vatikan’ın Aziz Petrus Meydanı’nda geleneksel pazar duasının ardından yaptığı konuşmada, Venezuela’daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Papa, yaşanan son gelişmelerden duyduğu endişeyi dile getirerek, Venezuela’nın egemenliğinin korunması ve insan haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

“İşbirliği, uyum ve istikrar içinde sakin bir gelecek inşa etmek için birlikte çalışılması” gerektiğini vurgulayan Papa, “Venezuela halkının iyiliği, diğer tüm değerlendirmeden üstün olmalı ve bizi şiddetin aşılmasına ve adalet ile barış yollarına yönlendirmeli, ülkenin egemenliğini korurken anayasada yer alan hukukun üstünlüğünü güvence altına almalı.” ifadesini kullandı.

Öte yandan, Venezuela Piskoposlar Konferansından yapılan açıklamada da yaşanan gelişmeler karşısında Venezuelalılarla dayanışma içinde olunduğu belirtildi.

Ne olmuştu?

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD’yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro’ya “uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD’ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma” suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD’nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD’ye destek verenler de olmuştu.

AA