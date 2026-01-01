Papa 14. Leo’dan 2026 yılı mesajı: Roma yabancılara kucak açmalı

Vatikan bu hafta, bu yıl 3,2 milyon kişinin Vatikan’daki ayinlere, genel kabullere, Angelus dualarına ve Jübile kabullerine katıldığını gösteren istatistikler yayımladı.

Papa 14. Leo çarşamba günü 2025 yılını, Roma şehrinin yabancılar ve savunmasız insanlar, gençler ve yaşlılar için sıcak bir yer olması duasıyla kapattı.

Aziz Petrus Bazilikası’nda Yeni Yıl Arifesi akşam duası ayinine başkanlık eden Papa, Hristiyanlığın çeyrek asırlık kutlamalarında milyonlarca hacıyı Roma’ya getiren 2025 Kutsal Yılı için şükranlarını sundu.

Papa 14. Leo yaptığı konuşmada Roma şehrine ve Aziz Petrus’u ziyaret eden ve Kutsal Kapı’dan geçen kalabalığın hareket etmesine yardımcı olan gönüllülere teşekkür etti.

Papa, 24 Aralık 2024’te Kutsal Yıl’ın açılışını yapan Papa Francis’in Roma’nın daha misafirperver bir yer olmasını istediğini hatırlattı.

Papa, “Bunun tekrar böyle olmasını isterim ve bu lütuf döneminden sonra daha da böyle olacağını söyleyebilirim,” dedi.

Papa 14. Leo, Vatikan’daki Aziz Petrus Bazilikası’nda ilk Vespers ve ‘Te Deum’ ayinine başkanlık ediyor, 31 Aralık 2025. AP Photo

“Roma için ne dileyebiliriz? Küçüklerine layık olabilmesini. Çocuklara, yalnız ve savunmasız yaşlılara, geçim mücadelesi veren ailelere, onurlu bir yaşam umuduyla uzaklardan gelen kadın ve erkeklere.”

Ayine Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri ve diğer ileri gelenler katıldı.

Jübile’nin yanı sıra 2025 yılı, Papa Francis’in nisan ayında ölmesi ve kardinallerin tarihin ABD’li ilk papasını seçmesinin ardından yaşanan papalık geçişi nedeniyle de önemliydi.

Francis’in uzun süre hastanede yatması ve hastalığı nedeniyle ilk çeyrekte düşük olan rakamlar, mayıs ayında Papa 14. Leo’nun seçilmesinden sonra büyük bir artış gösterdi.

