İsrail 37 yardım kuruluşunun Gazze’ye erişimini yasakladı – DW – 01.01.2026

İsrail 37 yardım kuruluşunun Gazze'ye erişimini yasakladı – 01.01.2026

İsrail, Gazze’deki 37 uluslararası yardım kuruluşunun lisansını iptal etti. Faaliyetlerine son vermek zorunda kalacak kuruluşlar arasında Sınır Tanımayan Doktorlar da var.

İsrail hükümeti, başta Filistinli personellerine dair bilgi paylaşmak olmak üzere 1 Ocak’tan itibaren geçerli olan yeni “güvenlik ve şeffaflık standartlarına” uymadıkları gerekçesiyleGazze’de faaliyet gösteren 37 uluslararası sivil toplum kuruluşunun (STK) görev izinlerini iptal etti.

İsrail Diaspora İşleri ve Antisemitizmle Mücadele Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Gerekli güvenlik ve şeffaflık standartlarını karşılayamayan kuruluşların lisansları askıya alınacaktır” denildi.

Kuruluşların faaliyetlerini tamamen durdurmaları için 1 Mart 2026’ya kadar süreleri olduğu hatırlatılırken, Birleşmiş Milletler (BM), bu kararın savaşın harap ettiği Filistin topraklarındaki insani krizi daha da tırmandıracağı uyarısında bulundu.

“Terör sızmasını önleme” gerekçesi

İsrail, yeni yılla birlikte yürürlüğe giren düzenleme ile, terörü desteklemekle itham ettiği yapıların Filistin topraklarında faaliyet göstermesinin engelleneceğini savunuyor. Bakanlık temel eksikliğin, kuruluşların çalışanları hakkında “tam ve doğrulanabilir bilgi sağlamayı reddetmeleri” olduğunu iddia ediyor.

Diaspora Bakanı Amichai Chikli, “Mesajımız açık: İnsani yardımı memnuniyetle karşılarız; ancak bunların terör amaçlı istismarı kabul edilemez” dedi.

Önemli kuruluşlar da listede

Yasak kararından etkilenen kuruluşlar arasında Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), World Vision International, Care ve Oxfam gibi dünya çapında saygın yardım örgütleri de bulunuyor. İsrail’deki aşırı sağcı koalisyon hükümeti, yıllardır Filistin topraklarında görev yapan BM bağlantılı kurumlar dahil yardım kuruluşlarını Hamas veya İslami Cihad ile bağlantılı olmakla suçluyor.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk Fotoğraf: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/picture alliance

Örneği İsrail yönetimi, MSF’yi bünyesinde İslami Cihad ve Hamas üyesi iki çalışanı görevlendirmekle itham ediyor. MSF ise İsrail’in talep ettiği ayrıntılı personel listelerini paylaşmayı, bu bilgilerin uluslararası hukuka aykırı şekilde kullanılabileceği gerekçesiyle reddediyor.

İsrail savaşın başında da Birleşmiş Milletleri Hamas militanlarını istihdam etmekle suçlamış ancak bu iddiasını destekleyecek somut kanıtlar sunamamıştı.

BM ve uluslararası toplumdan sert tepki

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail’in kararını “dehşet verici” olarak nitelendirdi ve uluslararası topluma, İsrail’in bu yoldan dönmesi için acilen tepki göstermeleri çağrısında bulundu. Türk, “Bu tür keyfi askıya almalar, Gazze halkı için zaten katlanılamaz olan durumu daha da kötüleştiriyor” dedi.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Başkanı Philippe Lazzarini ise bu hamlenin “tehlikeli bir emsal” teşkil edeceği endişesini dile getirdi.

İnsani durum “felaket” düzeyinde

Aralarında Fransa ve İngiltere’nin de bulunduğu 10 ülkenin dışişleri bakanları, Salı günü İsrail’e, insani durumun “felaket” düzeyinde seyrettiği Gazze’ye yardımların erişimini garanti altına alması çağrısı yaptı. Ekim ayından bu yana kırılgan bir ateşkesin yürürlükte olduğu Gazze’de, binaların yüzde 80’i hasar görmüş durumda. Evsiz kalan 1,5 milyondan fazla insan zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi veriyor.

AFP / ETO,MUK

Deutsche Welle