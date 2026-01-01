Hollanda’da tarihi kilise küle döndü: Amsterdam’da acil durum ilan edildi

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’ın Vondelpark bölgesi yakınındaki tarihi Vondelkerk kilisesinde perşembe sabahı büyük bir yangın çıktı. Gece yarısı başlayan yangın, kısa sürede yapının üst bölümlerine ulaştı ve kilise kulesi çöktü. Olayın ardından bölgede acil durum ilan edildi. Çevredeki onlarca ev boşaltıldı.

Yetkililer, Vondelkerk kilisesinin çevresindeki tüm sokakları trafiğe kapattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kuleyi tamamen saran alevlerin gökyüzüne yükseldiği görüldü.

Amsterdam-Amstelland Güvenlik Bölgesi Sözcüsü, 154 yıllık kilisenin kurtarılamayacağını ve tamamen yıkılabileceğini dile getirdi.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Bölge sakinleri, yangın nedeniyle oluşan yoğun duman nedeniyle uyarıldı. Amsterdam’da acil durum ilan edildi. Acil servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. İtfaiye ekipleri, Vondelpark’taki göletten su tedarik ederek alevleri kontrol altına almaya çalıştı. İtfaiyeciler, kilisenin çökme riski nedeniyle içeriye giremedi.

ANP’nin haberine göre Bölge Sözcüsü, rüzgarın etkisiyle yangının hızla yayıldığı bilgisini paylaşarak, “Çok büyük, tarihi bir bina. Yapıda çok fazla ahşap var. Kilisenin karakteristik görünümü kayboldu. Yeni yıla korkunç derecede kötü ve dramatik bir başlangıç oldu” diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI HALSEMA’DAN AÇIKLAMA

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, olayın ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak, “Bu anıt niteliğindeki kilisede çok şiddetli ve korkunç bir yangın çıktı. Şu anki önceliğimiz, yangından etkilenen bölge sakinlerinin sağlığı ve evleridir” dedi.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema

KİLİSENİN ÇEVRESİ RİSK ALTINDA

Amsterdam’ın merkezinde, Hollanda’nın ünlü eğlence merkezi Leidseplein’e yakın bir bölgede bulunan kilise, 1872 yılında inşa edilmişti. Yapı, Rijksmuseum ve Van Gogh Müzesi’ne yürüme mesafesinde bulunuyor. Bölgedeki tarihi doku, yangının büyüklüğü nedeniyle tehlike altına girdi.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini belirtti.

