Halep’te intihar saldırısı: 1 güvenlik görevlisi öldü

Suriye’nin Halep kentinde gece saatlerinde düzenlenen intihar saldırısında 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, 2 görevli yaralandı.

Suriye’nin Halep kentindeki Bab el-Faraj bölgesinde terör eylemi gerçekleştirildi. Suriye İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, DEAŞ ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen bir intihar bombacısı, gece saatlerinde kentteki bir kiliseyi hedef almaya çalıştı.

Güvenlik güçleri şüpheli şahsı tespit ederek gözaltına almak istedi, ancak yakalanacağını anlayan saldırgan, üzerindeki bombayı patlattı. Saldırıda bir güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, 2 görevli yaralandı.

Patlamanın ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Yetkililer bölgedeki durumun kontrol altında olduğunu ifade etti.

Halep Valiliği’nden yapılan açıklamada, soruşturmanın derinleştirildiği ve saldırganın kimlik tespit çalışmalarının titizlikle sürdüğü kaydedildi.

