Suriye’de Alevi camisine saldırı: 8 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Suriye’nin Humus kentinde cuma namazı sonrası bir Alevi camisini hedef alan saldırıda 8 hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Saldırıyı Ensar’ul Sunne adlı örgüt üstlendi. Örgüt, haziran ayında Şam’da Mar Elias Kilisesi’ne bombalı saldırıyı da üstlenmişti.

Artı Gerçek- Suriye’nin Humus kentinde Vadi el-Dahab Mahallesindeki İmam Ali bin Ebu Talib Camii’nde cuma namazı sonrası saldırı düzenlendi.

Suriye Sağlık Bakanlığı’na bağlı Acil Durumlar Müdürlüğü Müdürü Dr. Necib en-Nassan, saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin yaralandığını ve can kaybı sayısının artabileceğini belirtti.

İNTİHAR BOMBACISI VEYA CAMİYE YERLEŞTİRİLEN DÜZENEKLE SALDIRI

Güvenlik kaynakları ve Reuters’a konuşan yerel yetkililer de patlamanın bir intihar bombacısı veya önceden camiye yerleştirilmiş bir düzenek nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği üzerinde duruyor. Bölge güvenlik çemberine alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

‘ALEVİ CAMİSİNE SALDIRI MEZHEPSEL GERİLİMİ TIRMANDIRABİLİR’

El Cezire muhabiri Ayman Oghanna, saldırının gerçekleştiği Humus’un Alevi, Hristiyan ve Sünni nüfusun bir arada yaşadığı kozmopolit bir yapıya sahip olduğunu yazdı. Hedef alınan caminin büyük ölçüde Alevilerin gittiği bir ibadethane olması nedeniyle, bu saldırının ülke genelinde “mezhepsel gerilimi tırmandırabileceği” uyarısında bulunuldu.

İLHAM AHMED: NEFRETSÖYLEMİNİN BİR SONUCU

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed sosyal medya hesabında bir açıklama yayımladı. Ölenlere rahmet, yaralılara şifa dileyen Ahmed, saldırıyı kınadı.

Ahmed mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bu trajik olay münferit bir olay değil; aksine nefret söylemi ve kışkırtmayla beslenen, toplulukları birbirlerini korumak yerine birbirleriyle çatışmaya iten bir ortamın sonucudur. Bu tür şiddet boşlukta ortaya çıkmaz; bölünme ve kaostan faydalanan yıkıcı unsurlar tarafından üretilir. Bugün sorumluluğumuz, söylemi sakinleştirmek, sivilleri korumak ve failleri hesap verebilir hale getirmektir. Çünkü Suriye kışkırtma üzerine değil, güven ve güvenlik üzerine inşa edilecektir.”

LÜBNAN’DAKİ ALEVİ İSLAM KONSEYİ’NDEN BM’YE ÇAĞRI

Lübnan’daki Alevi İslam Konseyi de saldırıyı kınayarak, Birleşmiş Milletler (BM) BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerine, BM’ye ve Arap Birliği’ne çağrıda bulundu. Mesajda, Suriye halkının tüm kesimleri için güvenlik ve barışı garanti altına alacak bir yönetim sistemine ulaşmak için müdahale istendi. (Dış Haberler Servisi)

