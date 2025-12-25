Paşinyan: Türkiye ile ilişkilerde daha somut adımların zamanı geldi

Paşinyan, Türkiye ile ikili ilişkilerde artık sembolik değil somut adımların atılması gerektiğini vurguladı. 2026’dan itibaren sahada uygulanacak projelerle ticaretin ve sınır altyapısının güçlendirilmesini hedeflediklerini açıkladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile ikili ilişkilerde artık sembolik değil, somut adımların atılmasının vaktinin geldiğini belirtti. Paşinyan, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2026’da ikili ilişkilerde adımlar atılacağı yönündeki açıklamalarını hatırlatması üzerine, “Umuyorum ki bu adımlar gerçekleşecek” dedi.

TRIPP ve Zengezur Koridoru çalışmaları

Paşinyan, “Zengezur Koridoru” olarak da anılan Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası (TRIPP) kapsamında Ermenistan ve ABD’nin stratejik detayları belirleyen bir belge hazırladığını açıkladı. Başbakan, sahadaki çalışmaların 2026’nın ikinci yarısından itibaren görülebileceğini söyledi.

Demir yolu ve modern altyapı planları

Ermenistan Başbakanı, demir yolu projesinin bu sürecin ilk adımı olacağını öngördüğünü belirtti. Erivan’ın sınır ve gümrüklerde modern altyapı ve ileri teknoloji ekipmanları temin etme çalışmalarını yürüttüğünü, bu sistemlerin Ermenistan-Azerbaycan, Ermenistan-Gürcistan, Ermenistan-İran ve Ermenistan-Türkiye sınırlarında kullanılacağını kaydetti.

İkili ticaret ve ihracat hedefleri

Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ikili ticaretin geliştirilmesi ve ihracatın artırılması yönünde yakın gelecekte adımların atılacağını umduğunu ifade etti.

Bu açıklamalar, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde somut adımların önümüzdeki dönemde gündeme gelebileceğinin sinyalini veriyor.

AA

Independent Turkce