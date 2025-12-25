Papa 14. Leo, Noel mesajında dünya geneli için barış çağrısında bulundu

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, geleneksel Noel mesajında, Orta Doğu ve Ukrayna başta olmak üzere barış çağrısı yaparken haftalardır yağmura, rüzgara ve soğuğa maruz kalan ve çadırlarda yaşayan Gazzelileri düşündüğünü söyledi.

Barış Seçkin

Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri olarak mayıs ayında seçildikten sonra dün ve bugün Vatikan’ın Aziz Petrus Bazilikası’nda ilk Noel ayinlerini yöneten Papa 14. Leo, sabahki ayinde, Gazze’ye özel olarak değinerek haftalardır yağmura, rüzgara ve soğuğa maruz kalan ve çadırlarda yaşayan Gazzelileri ve yerlerinden edinmiş insanları düşündüğünü dile getirdi.

Papa, bu ayinin ertesinde dünya meselelerine dair mesaj verdiği geleneksel “Urbi et Orbi” (Roma ve dünyaya) konuşmasını, bazilikanın locasından yaptı.

Barış yolunun sorumluluktan geçtiğini vurgulayan Papa, dünyanın değişmesi için; herkesin önce başkalarını suçlamak yerine kendi eksiklerini kabul etmesi ayrıca nefreti, şiddeti ve çatışmayı reddederek, diyalog, barış ve uzlaşma için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade etti.

Papa 14. Leo, Orta Doğu’ya özel selam gönderirken “Onlarla yakın zamanda ilk seyahatimde buluştum. Korkularını dinledim ve onları aşan güç dengeleri karşısında duydukları çaresizlik hissini çok iyi biliyorum.” dedi.

Papa, Noel gününde Lübnan, Filistin, İsrail ve Suriye için adalet, barış ve istikrar dilediklerini söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı’na da değinen ve Ukrayna halkı için dua ettiğin ifade eden Papa 14. Leo, “Silahlar sussun ve uluslararası toplumun desteğiyle taraflar, samimi, doğrudan ve saygılı bir diyalog kurma cesaretini bulsun.” diye konuştu.

Siyasi istikrarsızlık ve terör nedeniyle acı çekenler için barış dileyen Papa; Sudan, Güney Sudan, Mali, Burkina Faso ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndekileri andığını belirtti.

Papa 14. Leo, Haiti’de de her türlü şiddetin sona ermesi ve barış ile uzlaşma yolunda ilerlenmesi çağrısı yaparken ayrıca Tayland ile Kamboçya arasındaki dostluğun yeniden tesis edilmesini ve ilgili tarafların uzlaşma ve barış için çaba göstermeye devam etmelerini dilediklerini kaydetti.

Vatikan Devlet Başkanı, açlık ve yoksulluk içindeki Gazze halkını, Yemen halkını, başka bir yerde gelecek aramak için yurdundan kaçmak durumunda kalanları, Akdeniz’i aşan ya da Amerika kıtasında yol alan düzensiz göçmenleri, işini kaybedenlerle ve iş arayanları unutmamaları gerektiğini söyledi.

Papa 14. Leo, konuşmasının son bölümünde, inananların Noel Yortusu’nu İtalyancanın yanı sıra Fransızca, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Portekizce, Lehçe, Arapça, Çince ve Latince kutladı.

AA