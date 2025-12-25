İsrail yeni yerleşim planlarına dair eleştirileri reddetti

İsrail’in Batı Şeria’da 19 yeni yerleşim planı kararını Batılı ülkeler ortak bir açıklama ile kınadı. İsrail hükümeti ise eleştirileri “ahlaki açıdan yanlış” diyerek, reddetti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, aralarında Almanya’nın da bulunduğu 14 ülkenin Batı Şeria’da yeni yerleşim planlarına yönelik eleştirilerini reddetti.

Saar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada “Yabancı hükümetler, Yahudilerin İsrail topraklarında yaşama hakkını kısıtlayamayacaklar” dedi. Saar, yeni yerleşim yerleri planlarının durdurulmasına yönelik talepleri “ahlaki açıdan yanlış ve Yahudilere karşı ayrımcı” olarak nitelendirdi. Saar, İsrail Güvenlik Kabinesi’nin aldığı yeni yerleşim yerleri kararının “İsrail’in karşı karşıya olduğu güvenlik tehdidinin aşmaya” katkı sağlayacağını da belirtti.

Batılı 14 ülke Çarşamba günü yaptığı ortak açıklama ile işgal altındaki Batı Şeria’da 19 yeni yerleşim yeri kurulması planlarını uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirerek, kınadı.

Açıklamada, “Her türlü ilhak ve yerleşim yerlerini genişletecek politikayı açık bir şekilde reddettiğimizi yineliyoruz” ifadesi kullanıldı. Bölgede yeni yerleşim yeri planlarının bölgedeki istikrarsızlığı artıracağı ve Gazze savaşının sona ermesi için gösterilerin çabaları riske atacağına dikkat çekildi. Almanya, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İtalya, İzlanda, İrlanda, Japonya, Malta, Hollanda, Norveç, İspanya ve İngiltere’nin imzaladığı açıklamada, İsrail hükümetine yeni yerleşim yerleri planlarına son verilmesi çağrısında bulunuldu.

Batı Şeria’da 19 yerleşim yeri onaylandı

İsrail Güvenlik Kabinesi, Pazar günü yaptığı toplantıda aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Savunma Bakanı Israel Katz’ın Batı Şeria’da 19 yeni yerleşim kurulması planına onay vermişti. Böylelikle, son üç yıl içinde kurulmasına onay verilen yerleşim yeri sayısı 69’a yükseldi. Smotrich, İsrail yerleşim yerlerinin genişletilmesinin Filistin devletinin kurulmasını engelleyeceğini savunuyor.

İsrail, 1967 yılından bu yana Batı Şeria’yı işgali altında tutuyor. Bölgede, yaklaşık 3 milyon Filistinli ile 500 bin İsrailli yaşıyor. Uluslararası hukuka göre, Filistin topraklarında kurulan yeni yerleşim yerleri yasa dışı olarak nitelendiriliyor. Bazı yerleşim yerlerinin İsrail hukuku tarafından da yasa dışı olmasına rağmen, İsrail makamları tarafından onaylanıyor.

