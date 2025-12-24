Hatay’da Noel ayini düzenlendi

Hatay’daki Saint Pierre Kilisesi’nde Noel ayini gerçekleştirildi. İşte detaylar…
Hatay’da Antakya Saint Pierre Kilisesi’nde Noel ayini düzenlendi.
Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı, kiliselerinin 6 Şubat depremlerinde yıkılması nedeniyle geleneksel Noel ayini etkinliğini Antakya Saint Pierre Kilisesi’nde gerçekleştirdi.
DÜNYAYA BARIŞ MESAJLARI VERİLDİ
Ayini, Dimitri Doğum ve Jan Dellüller yönetti. Kilisede Hristiyan vatandaşlar, mumlar yakıp, dualar etti. Ayinin ardından dünyaya barış mesajları verildi.
Yorumlar kapatıldı.