Συμφωνία περί τῆς προσωρινῆς μετεγκαταστάσεως τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη τήν ἔντιμον Ἐφορείαν τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς μέ τόν Λυκειάρχην Ἐλλογιμώτατον κ. Δημήτριον Ζῶτον καί τήν ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμοτάτου κ. Γεωργίου Θεοδωρίδου Ἐκκλησιαστικήν Ἐπιτροπήν τῆς Κοινότητος Ταταούλων, καθ᾽ ἥν συνάντησιν ἐπεβεβαιώθη καί ηὐλογήθη ὑπό τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐπελθοῦσα μεταξύ τῶν δύο πλευρῶν συμφωνία διά τήν ἐπί τριετίαν μετεγκατάστασιν τῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς εἰς τό κτήριον τῆς ἄλλοτε Ἀστικῆς Σχολῆς τῆς Κοινότητος, ἐν ὄψει γενησομένων ἀντισεισμικῶν ἐργασιῶν εἰς τό ἐμβληματικόν κτήριον τῆς Μεγάλης Σχολῆς.

Ὁ Πατριάρχης συνεχάρη τάς δύο πλευράς διά τήν ἐπιτευχθεῖσαν συμφωνίαν, ἡ ὁποία ἐγγυᾶται τήν ἀπρόσκοπτον συνέχισιν τῆς λειτουργίας τῆς ἱστορικῆς Σχολῆς ὑπό τάς διαμορφουμένας νέας συνθήκας.

https://ec-patr.org/symfonia-peri-tis-prosorinis-metegk/