ՀՐԱՆԴ ՏԻՆՔ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՎԱՐԻՉՆԵՐՈՒ ԱՅՑԸ / HRANT DİNK OKULU YÖNETİCİLERİNİN ZİYARETİ

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը 23 Դեկտեմբեր 2025, Երեքշաբթի, ընդունեց Հրանդ Տինք Վարժարանի վարիչներ՝ Արթօ եւ Դալար Հորոզօղլու ամոլը, Հերիքնազ Աւագեանն ու Լուսինէ Յարութիւնեանը:
Այցելուները յայտնեցին, որ եկած էին խնդրել Նորին Ամենապատուութեան հովանաւորութիւնն ու նախագահութիւնը Վարժարանի ի նպաստ մատաղօրհնութան հանդիսութեան, որ պիտի կատարուի յառաջիկայ 8 Փետրուար, Կիրակի առաւօտ, Ս. Աստուածածին Աթոռանիստ Մայր Տաճարի մէջ։
Պատրիարք Հայրը խոստացաւ ընդառաջել եղած հրաւէրին, նաեւ ստացաւ վարժարանի հետ առնչուած տեղեկութիւններ եւ իր գոհունակութիւնը յայտնեց արձանագրուած յաջողութեանց համար։ Հայրական թելադրութիւններ ըրաւ, կարողութիւն ու յաջողութիւն մաղթեց եւ օրհնեց Հայաստանի Հանրապետութեան հայրենակից Ստանպուլաբնակ սաներու ուսման նուիրուած իրենց կրթանուէր գործունէութեան մէջ։
Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 23 Aralık 2025, Salı, Hrant Dink Okulu yöneticileri Arto ve Talar Horozoğlu çiftini, Heriknaz Avagyan’ı ve Lusine Harutyunyan’ı kabul etti.
Ziyaretçiler, 8 Şubat Pazar sabahı Surp Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi’nde sunulacak S. Badarak ve ertesinde düzenlenecek sevgi sofrası için Patrik Hazretleri’nin himayesini ve takdislerini talep etmek üzere geldiklerini ifade ettiler.
Patrik Hazretleri davete icabet edeceğini belirtti; ayrıca okul ile ilgili bilgiler aldı ve elde edilen başarılar için memnuniyetini dile getirdi. Pederane tavsiyelerde bulunarak güç ve başarı diledi ve Türkiye’de yaşayan, Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere eğitim hizmeti sunan bu misyonu takdis etti.
https://www.facebook.com/photo?fbid=1169938768676020&set=a.388050840198154
İlk yorum yapan siz olun