ԹՐՔԱԿԱՆ ՕԴԱՅԻՆ ԳԻԾԵՐԸ ԴԷՊԻ ԵՐԵՒԱՆ ԹՌԻՉՔՆԵՐՈՒ ԿԸ ՍԿՍԻ

Թուրք-հայ հաշտութեան գործընթացի թրքական կողմի բանագնաց Սէրտար Քըլըչ յայտարարեց որ «Թրքական Օդային Գիծեր»ը 2026ին թռիչքներու պիտի ձեռնարկէ Իսթանպուլ-Երեւան-Իսթանպուլ չուերթներով։ Առաջին թռիչքը պիտի կատարուի 11 Մարտին։ Ընկերութեան պաշտօնական էջին վրայ արդէն իսկ զետեղուած են թուականները, ըստ որոնց, շաբթուան բոլոր օրերը թռիչք պիտի կատարուի։
Դեսպան Քըլըչ գրառում մը ըրաւ «Իքս»ի իր էջին վրայ, նշելով. «Ահաւասիկ նոր քայլ մը եւս։ Այս անգամ դրօշակակիրը «Թրքական օդային գիծեր» ընկերութիւնն է, որ 11 Մարտ 2026էն սկսեալ թռիչքներու կը ձեռնարկէ դէպի Երեւան»։
Դիտել տանք նաեւ որ մեծ թափով աշխատանք կը տարուի նաեւ Ալիճանի սահմանային անցակետի թրքական մասին մէջ։ Ըստ անանուն աղբիւրներու, 2026ի առաջին օրերուն պիտի բացուի նաեւ այս անցակէտը՝ երրորդ երկիրներու քաղաքացիներու համար (լուրը կարդալ անջատաբար)։
İlk yorum yapan siz olun