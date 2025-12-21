İstanbul’dan Amerika’ya Wall Street’ten UBER’e; internet fenomeni Sergio Avedian’ın sıra dışı öyküsü

İstanbul doğumlu eski Wall Street trader’ı Sergio Avedian, finans dünyasında edindiği deneyimi daha sonra Uber ve Lyft direksiyonunda kullandı. Algoritmalarla kazancını artıran Avedian bunu nasıl yaptığını anlattığı videolarla sosyal medyada fenomene dönüştü. Avedian, bugün gig ekonomisinde çalışan sürücüler için yatırım ve gelecek güvencesi çağrısı yapıyor.

İstanbul’da Ermeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Sergio Avedian, Almanya’da lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite için ABD’ye gitti.

Avedian, kariyerine Wall Street’te butik bir finans şirketinde trader olarak başladı. 2000’li yılların başındaki dot-com balonunu yakından gören Avedian, finans dünyasında erken emekliliğe ayrıldı.

EMEKLİLİKTE ALGORİTMALARA VE OTOMASYONA MERAK SALDI

Finans kariyerini noktalayan Avedian, The Businnes Insider’a verdiği röportajda bir süre sonra algoritmalar ve otomasyonun ilgisini çektiğini söylüyor.

DENEMEK İÇİN DİREKSİYONA GEÇTİ

Bu merak, 2016 yılında bir arkadaşından Uber’i duymasıyla yeni bir yöne evrildi. “Algoritmalar kullanıyorlar” cümlesi, onu hem uygulamayı araştırmaya hem de Los Angeles bölgesinde Uber ve Lyft için direksiyon başına geçmeye itti.

TREND TAKİP ETME ALIŞKANLIĞI ONA KAZANDIRDI

O dönemde Uber’in sunduğu yüksek kayıt bonusları ve saatlik kazançlar dikkat çekiciydi. Ancak Avedian’ı asıl cezbeden, Wall Street’te edindiği deneyimle yolculuk paylaşımı arasındaki benzerlikler oldu.

Finans dünyasında “trend senin dostundur” anlayışıyla hareket ettiğini hatırlatan Avedian, aynı mantığı Uber sürücülüğüne uyarladığını söylüyor. Hangi saatlerde, hangi bölgelerde fiyatların yükseleceğini öngörmek; Santa Monica’da sabah saatlerinde konum almak gibi stratejilerle gelirini artırdı.

DENEYİMLERİNİ SOSYAL MEDYAYA TAŞIDI, FENOMEN OLDU

Son yıllarda yalnızca direksiyon başında değil, dijital platformlarda da aktif olan Avedian, “The Rideshare Guy” adlı YouTube kanalıyla bilinen Harry Campbell ile birlikte içerikler üretiyor. Bu süreçte Uber ve Lyft sürücülerine yönelik finansal farkındalık yaratmayı amaçlayan yazılar ve videolar hazırladı.

UYARILAR VE ÖNERİLER

Avedian, Uber ve Lyft gibi platformların milyonlarca insana gelir kapısı açtığını kabul ederken, sürücülerin uzun vadede güvencesiz kalma riskine de dikkat çekiyor.

Emeklilik ve sosyal haklardan yoksun çalışan sürücülerin geleceğe yatırım yapması gerektiğini savunan Avedian, bu amaçla bir kişisel finans sitesi ve YouTube kanalı kurdu.

“SON YOLCULUĞUNUZUN PARASINI YATIRIMA HARCAYIN”

Sürücülere verdiği en basit ama etkili tavsiye ise dikkat çekici:

“Vardiya sonunda bir yolculuk daha yapın ve o yolculuğun parasına dokunmayın. Bir endeks fonuna ya da uzun vadede değer kazanacak bir yatırıma yönlendirin.”

Otonom araçların yaygınlaşmasıyla birlikte bu ihtiyacın daha da acil hale geldiğini vurguluyor.

OTONOM ARAÇLARI SATIN ALAN VE İŞLETEN BİR YATIRIM YAPISI KURULMASINI ÖNERİYOR

Avedian’ın gündemindeki bir diğer fikir ise, sürücülerin de yatırımcı olabileceği bir yatırım modeli. Alışveriş merkezlerini bünyesinde barındıran GYO’lara benzer şekilde, otonom araçları satın alan ve işleten bir yatırım yapısının kurulmasını hedefliyor. Böylece sürücülerin yalnızca emekleriyle değil, yatırımlarıyla da gelir elde edebileceğini düşünüyor.

UBER VE LYFT’E PRİM ÇAĞRISI

Öte yandan Uber ve Lyft’e çağrısı da net: Sürücülere tek seferlik bir “teşekkür primi.” Şirketlerin son yıllarda milyarlarca dolarlık kârlar ve hisse geri alım programları açıkladığını hatırlatan Avedian, bu başarının arkasındaki sürücülere sembolik de olsa bir ödeme yapılmasının aidiyet duygusunu güçlendireceğini savunuyor.

Sektördeki deneyimi sayesinde Uber ve Lyft yöneticileriyle temas kurabildiğini belirten Avedian, daha önce Kaliforniya’daki Prop 22 kapsamında sürücü geri ödeme oranlarının güncellenmesine katkı sundu. Bu girişim, Uber’in sürücülere milyonlarca dolar ek ödeme yapmasıyla sonuçlandı.

“SADECE BUGÜN DEĞİL, YARIN DA KAZANMALIYIZ”

Wall Street’ten Uber direksiyonuna uzanan bu yolculuk, Avedian için sadece bir kariyer değişimi değil. Aynı zamanda, gig ekonomisinde çalışanların geleceğini şekillendirmeye yönelik bir mücadele. “Farklı fikirlerin kapısını aralamak istiyorum” diyen Avedian, sürücülerin yalnızca bugünü değil, yarını da kazanmasını hedefliyor.

patronlardunyasi.com

https://www.patronlardunyasi.com/istanbuldan-amerikaya-wall-streetten-ubere-internet-fenomeni-sergio-avedianin-sira-disi-oykusu