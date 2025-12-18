Vakıfköy Kadın Kooperatifi İstanbul Yılbaşı Şenliği’nde

Vakıfköy Surp Asdvadzadzin Kilisesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Vakıfköy Kadın Kooperatifi, İstanbul’da düzenlenen yılbaşı şenliğine katılıyor. Galataport’ta düzenlenen ve 101 kadın kooperatifin katılacağı alışveriş şenliği 17-21 Aralık tarihleri arası ziyaretçilere açık.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) deprem bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin 44 ilinden 101 kadın kooperatifinin ürünlerini İstanbullularla buluşturuyor. Kadın kooperatifleri el emeği ürünlerini, 17 – 21 Aralık tarihlerinde bu yıl yine Galataport İstanbul’da düzenlenen Nahıl Yılbaşı Alışveriş Şenliği’nde satışa çıkarıyor. KEDV’in iktisadi işletmesi Nahıl aracılığıyla, kooperatiflerin satış yoluyla doğrudan gelir elde etmelerine yönelik düzenlenen Nahıl Yılbaşı Alışveriş Şenliği’nin ikincisi bu yıl, 17-21 Aralık tarihleri arasında, yine Galataport İstanbul’un içindeki Saat Kulesi Meydanı’nda düzenleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İBB Kadın ve Galataport İstanbul’un destekleriyle düzenlenen şenlik 5 gün boyunca saat 10:00’dan 21:00’a kadar sürecek.

Kurulan stantlarda kadınların el emekleri ile hazırladıkları yılbaşı hediyelikleri, tekstil ürünleri, aksesuar ve takıların yanı sıra ev tekstili ürünleri, seramik, doğal gıda ürünleri satılacak. Şenlikte, Hatay’ın kömbesi ve turunç reçeli, Adıyaman’ın pestili, Malatya’nın kuru kayısısı gibi daha pek çok kadın üreticilerin el emekleri ile hazırladıkları, coğrafi işaretli, geleneksel üretimler ve yılbaşı hediyelikleri ziyaretçileri bekliyor olacak.

2005 yılından beri üretim yapan kadınların, 2021 yılında kooperatif çatısı altında birleşerek üretim ve satış yaptıkları Vakıfköy Kadın Kooperatifi, meyve ve sebze işleme üzerine faaliyet gösteriyor. Ceviz reçeli, nar ekşisi, turunç reçeli yanı sıra salamura kekik, tuzlu yoğurt, defne sabunu, domates ve biber salçaları da üretiliyor. Kooperatif, 6 Şubat 2023’te Hatay ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden sonra zor günler yaşadı. Kooperatif ürünlerini, internet üzerinden ve Mesrob II Kültür Merkezi önünde kurulan konteynerda satıyor.

