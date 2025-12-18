Suriye’de Ermeni Birliği Partisi kuruldu

Kuzey ve Doğu Suriye’de Ermeni Birliği Partisi kurucu konferansını gerçekleştirdi. Ermenilerin azınlık değil, Suriye toplumunun ayrılmaz parçası olduğu vurgulanan kongrede, Ermeni dili ve kimliği için anayasal garantiler talep edildi.

Artı Gerçek- Ermeni Birliği Partisi, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’nin Haseke kentinde kurucu konferansını düzenledi.

500 parti delegesinin katıldığı konferansta Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetim’den temsilciler de yer aldı.

Ermeni halkının mirasının ve tüm Suriyelilerin haklarının güvence alındığı demokratik, merkezi olmayan bir Suriye inşa etmeye yönelik mesajların verildiği konferansın kapanış konuşmasını Ermeni Katolik Kutsal Kilisesi’nin Papazı Peder Noubar Melkonian yaptı.

Konferansta, İmad Tetriyan Ermeni Birliği Partisi’nin Genel Sekreteri olarak seçildi.

Tetriyan, talepleri sıraladı. Talepler arasında, Ermenilerin yeni Suriye’de temsil edilmesi, Ermeniler ile tüm dinler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, Ermenilerin ulusal ve kültürel kimliğinin geri kazanılması için çalışılması, dışarıdaki Ermeni partileri ile iletişim köprülerinin kurulması, bölgedeki demokratik güçlerle ilişkilerin güçlendirilmesi, azınlıkların korunmasıyla ilgilenen uluslararası kurumlarla iletişim kurulması yer aldı.

Suriye Demokratik Meclisi Eş Başkanı Mehmûd El Mislit ise yaptığı konuşmada tarihi hatırlattı, birliğin ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Görüntülü bir mesaj gönderen Şeyh Mürşid El Haznevi ise Ermenilerin Haseke’den Suriye’nin özgürlük kitabına yeni bir sayfa yazdıklarını söyledi.

Konferansın sonuçları, Suriye toplumunun ayrılmaz bir parçası olan Ermenilerin azınlık olarak nitelendirilmesinin reddedildiğini teyit etti.

Ayrıca Ermeni kimliğinin ve dilinin anayasal olarak tanınması ve ülkenin geleceğini şekillendirmede önemli bir ortak oldukları için kurumlarda temsil edilmelerinin garanti altına alınması talep edildi. (ANHA)

Artı Gerçek