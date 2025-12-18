Ermeni oyuncu Simon Abgaryan, Charles de Gaulle’ü canlandıracak

Fransalı Ermeni oyuncu Simon Abgaryan, iki bölümlük biyografik filmde General Charles de Gaulle’ü canlandıracak. “De Gaulle” biyografik dramasının yönetmeni Antoine Bodrin.

Geçtiğimiz gün “Pathé” stüdyosu, bu kapsamlı tarihi destanın fragmanını yayımladı ve Fransız Direnişi’nin simgesi hakkında anlatılan filmin ilk bölümünün 10 Haziran 2026’da, ikinci bölümünün ise 3 Temmuz’da vizyona gireceğini duyurdu.

Simon Abgaryan, “Casino Royale”, “La Rivière”, “Persepolis”, “Trace” ve “Ararat” filmlerindeki rolleriyle tanınıyor. Ayrıca başarılı bir tiyatro oyuncusu ve yönetmen olan Abgaryan, 2020’de “Underground Electron” oyunundaki sahneleme çalışmasıyla Fransa’nın prestijli tiyatro ödülü “Molière”i kazanmıştı.

https://ermenihaber.am/culture/16822/