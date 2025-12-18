ԳԻՐՔԻ ՄԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ ԵՒ 1975-Ի ՀՐԴԵՀԻ 50ԱՄԵԱԿԻ ՆՇՈՒՄ՝ Ս. ՂԱԶԱՐ ԿՂԶԻԻ ՎՐԱՅ

Վենետիկի Սուրբ Ղազար կղզիի Մխիթարեան միաբանութեան Մայրավանքին մէջ, վերջին օրերուն տեղի ունեցան երկու ձեռնարկներ՝ Վարդան Ճաքոմելլիի «Արծուահրէշի թեւերը» իտալերէնով լոյս տեսած վէպին ներկայացումը եւ 1975ի հրդեհը մարելուն մասնակցած հրշէջներուն ի պատիւ արարողութիւն մը, դէպքին 50ամեակին առթիւ։
Շաբաթ, 29 Նոյեմբերին ներկայացուեցաւ Ճաքոմելլիի վերոնշեալ վէպը. «Անտոն Սուրեանի կեանքը եւ սխրանքները, Արեւելքէն եկած հայը, որ նուաճեց Վենետիկը« (Le ali della chimera. Vita e imprese di Andon Surian, l armeno venuto dal Levante che conxuisti Venezia, Zacinto Edizioni, Միլան, 2025)։
Գիրքը վիպականացած պատմութիւնն է կեանքին մասին Վենետիկի հայազգի ճարտարագէտ եւ գիւտարար Անտոն Սուրեանի, որուն հանճարը մեծապէս նպաստած է այդ դարաշրջանի Վենետիկի նաւատորմիղի գերազանցութեան։ Գիրքը ներկայացուց Լեւոն արք. Զէքիեան՝ հոծ բազմութեան առջեւ, Իտալիոյ զանազան կողմերէ եկած ունկնդիրներու ներկայութեամբ։ Լեւոն Սրբազան ընդգծեց, թէ գործը փաստերու հիման վրայ գրուած վէպ մըն է եւ կոչ ուղղեց հեղինակին՝ աւելի խորանալու նիւթին մէջ, նշելով որ այս գիրքը նոր դուռ կը բանայ Վենետիկի եւ ընդհանրապէս Իտալիոյ հայերու պատմութեան ուսումնասիրութեան համար։
Նախաբանին մէջ իտալահայ գրող Անթոնիա Արսլան կը բնութագրէ Անտոն Սուրեանը՝ իբրեւ Արեւելքի եւ Արեւմուտքի միջեւ յաջող միութեան խորհրդանիշ եւ կը շեշտէ, որ Վարդան Ճաքոմելլին «կեանքի կը կոչէ զայն՝ իբրեւ իր դարաշրջանի մարդ»։ «Սուրեանի ամբողջ կեանքը կը մարմնաւորէ Արեւելքի եւ Արեւմուտքի միջեւ յաջող միութիւնը, ճակատագիրի մը ընթացքը եւ տաղանդի մը այն ծաղկումը, որ ծնած է Արեւելք, բայց իր ամբողջ զարգացումը կատարած է Արեւմուտքի մէջ՝ Վենետիկի Հանրապետութեան խթանիչ մթնոլորտին մէջ, ուր կը գտնէ հասուննալու եւ բոլորովին հաստատուելու հնարաւորութիւնը», գրած է Արսլան։
Իսկ Կիրակի, 7 Դեկտեմբերին, արարողութեամբ խաչքարի օրինակներ նուիրուեցան Վենետիկի հրշէջներուն, որ մասնակցած էին 8 Դեկտեմբեր 1975ի հրդեհի շիջումի գործին, դէպքին 50ամեակին առիթով։ Փրկուեցաւ Մարգարիտ թագուհիի նուիրուած վարագոյրին միայն մէկ մասը, որ մինչեւ այսօր կը գործածուի իբրեւ խորանի վարագոյր։ Հրդեհի ընթացքին ձեռագրերու կորուստ չեղաւ, բայց զգեստներ՝ ներառեալ պատմական հանդերձներ, այրեցան։ Այրած հատորներէն՝ հայկական գրադարաններ եւ կազմակերպութիւններ տրամադրելի կրկնօրինակներ նուիրած են միաբանութեան, փոխարինելու համար կորսուած հատորները։ Արարողութեան ընթացքին աղօթքով յիշուեցան հրդեհը մարելուն մասնակցած՝ այսօր մահացած հրշէջները։
