Yunanistan gazetesi Kathimerini yazdı: Bu kadar çok Türk Atina’da ne yapıyor?

Evlenmek, yalnız kalmak, keyifli bir yemek yemek ya da yaşamak için Atina’yı tercih eden Türklerin sayısında son yıllarda belirgin bir artış yaşanıyor

Atina’nın merkezi semtlerinden Kolonaki’de hafta sonları artık Türkçe konuşmalar duymak şaşırtıcı değil. Popüler restoranlar, kafeler ve gece kulüpleri, özellikle düğün, kutlama ve kısa tatil için Türkiye’den gelen ziyaretçilerle dolup taşıyor. Son yıllarda Atina’da yapılan Türk düğünlerinin sayısında da dikkat çekici bir artış var. Bunun ardında yalnızca romantik tercihler değil, pratik nedenler de bulunuyor. Atina’ya yerleşen ya da yatırımlarını buraya taşıyan Türklerin sayısı da artıyor.

Yunanistan’ın en çok okunan gazetelerinden Kathimerini, Türklerin Atina’ya artan ilgilisi kaleme aldı. Marianna Kakaounaki imzasıyla yayımlanan yazı özetle şöyle:

Geçtiğimiz pazar öğleden sonra Kolonaki’de dolaşıp popüler restoranların önünden geçseydiniz, büyük olasılıkla en az bir masadan Türkçe konuşmalar duyardınız. Türkiye’den gelen 75 kişilik bir grup, Şebnem ve Mert’in düğünü için Atina’daydı. Yunanistan’a özel bir ilgisi olan çift, ilk gece davetini lüks Athénée restoranında düzenledi. Eğlenceyi sabaha kadar sürdürmek isteyenler için ise ünlü şarkıcı Anna Vissi’nin sahne aldığı bir gece kulübünde masa ayırtıldı.

Cumartesi günü davetlilerin çoğu alışverişe çıkarken, çiftin en yakın 10 arkadaşı nikâh için Türkiye’nin Atina Konsolosluğu’na gitti. Düğün yemeği, Patrik İoakim Caddesi’ndeki WooWoo adlı restoranda verildi; gecede Türk ve Yunan müzikleri bir arada çalındı. Pazar günü için herhangi bir program yapılmamıştı. Bunun üzerine, düğün haftasonu için kurulan WhatsApp grupları hareketlendi. Davetlilerden Can, “Herkes Kolonaki’deki favori mekânlarını, dönüş uçağından önce nerede yemek yiyeceğini yazıyordu. Hepimiz daha önce buradaydık; çoğumuz defalarca” diyor.

Zevkler ve şans

Can, yıllardır Yunanistan’a geliyor. 2018’de Atina’da bir ev ve kırsalda küçük bir fabrika satın almayı bile düşünmüş. Bu planlar gerçekleşmemiş olsa da son iki yılda Yunanistan’ın başkentine yalnızca düğünler için beş kez gelmiş. Bunlardan biri de geçen mart ayında, Baldan ile yaptığı kendi düğünü. İkili, davetsiz bir nikâh için Türkiye’nin Atina Konsolosluğu’nu seçmiş. “Çok kolay, çünkü evlilik Türkiye’de otomatik olarak tanınıyor,” diye anlatıyor:

“Atina, bize İstanbul’un 2000’lerin başındaki dinamizmini hatırlatıyor. Sanırım bu yüzden burayı seçiyor ve tekrar tekrar geliyoruz. Kendimizi çok yakın hissediyoruz; sadece coğrafya ya da kültürel benzerlik nedeniyle değil.”

Atina’da evlenmeyi tercih eden arkadaşları için ise daha pratik nedenler öne çıkıyor:

“İstanbul’da evleniyorsanız, uzaktaki akrabaları da, ailenizin komşularını da davet etmek zorunda kalıyorsunuz. Bir anda 500 kişilik düğünler ortaya çıkabiliyor” diyerek ekliyor:

“Atina, sadece kendi insanlarımızla daha küçük bir düğün yapmak için mükemmel bir bahane. Üstelik ulaşımı kolay ve ekonomik. İstanbul’da iyi bir otel salonuna vereceğimiz parayla, Akropolis manzaralı çok etkileyici bir mekân kiralayabiliyoruz.”

Alkol fiyatları

Bir diğer önemli etken ise alkol fiyatları. Türkiye’de vergiler nedeniyle alkolün çok pahalı hale geldiğini belirten davetliler, Atina’daki eğlenceyle İstanbul’u karşılaştırıyor:

“Bouzoukia’da iyi bir masa kişi başı yaklaşık 150 euro. İstanbul’da benzer bir gece 500 euronun üzerine çıkıyor. Yüksek enflasyon ve baskı altındaki kur yüzünden Türkiye’de her şey çok pahalı. Artık Atina’da ya da herhangi bir Yunan adasında bir hafta sonu geçirmek, Türkiye’de bir hafta sonu tatilinden daha ucuz.”

Turizm tavsiyeleri

Turizmci Seda Domaniç, son aylarda Atina’ya gelen Türk ziyaretçilerin belirgin biçimde arttığını söylüyor. “Benden liste istenmeyen bir hafta bile geçmiyor. Kime gönderdiğime göre uyarlıyorum ama mutlaka sevdiğim yerler var: Filopappou Tepesi ve Anafiotika’da yürüyüş, Pangrati’deki Goulandris Müzesi ve EMST, ayrıca favori restoranlarım” diyor.

Listelerinde İstanbul’daki ünlü mekânlarla karşılaştırmalara da yer veren Domaniç “Yemeklerimiz çok benzer olabilir ama burada karakteri ve yeni bir ruhu olan restoranların sayısı hızla artıyor” diye ekliyor. Yaz listesinde ise açık hava sinemasını özellikle öneriyor; favorisi Cine Thissio.

Seda Domanic için Atina artık ikinci bir ev. 2023’te Koukaki’de bir daire satın almış ve yılın birkaç ayını burada geçiriyor, kalan zamanda evi kiraya veriyor.

Giderek artan bağlar

Atina’yla bağ kuran Türklerin sayısı giderek artıyor. Bunlardan biri de Fatoş Yalın Arkun. Atina’ya 25 yıldır gelip gidiyor, ancak çoğunlukla adalara geçerken kısa süreli uğruyormuş. Üç yıl önce ise, başvurmayı düşündükleri Altın Vize programının aniden sona ereceği haberleri üzerine eşiyle birlikte acil bir ziyaret yapmışlar. Türk bir emlakçının gösterdiği ilk daire Exarchia’daymış; beğenmişler ve aynı gün tutmuşlar.

Uzun yıllar Türk dergilerinde çalışan Arkun, Marie Claire Türkiye’nin moda direktörlüğünü yaptıktan sonra yedi farklı dergide görev almış. Bu dönem sona erdiğinde, ayrıntılı bir iş planı olmadan, kıyafet, aksesuar ve sanat ürünleri satan bir mağaza açmaya karar vermiş. İstanbul’un Nişantaşı semtindeki dükkânı ilk günden büyük ilgi görmüş. Aynı heyecanla bu yıl Atina’da da mağaza açmış. İstanbul doğumlu bir Yunan muhasebecinin desteğiyle, geçen mayıs ayında Kolonaki’deki Valaoritou Caddesi’nde Fey’in kapılarını açmış. “Sosyal medyada duyuldu, neredeyse her gün Atina’ya gelen bir Türk uğruyor. Yavaş yavaş Atinalılar da keşfediyor” diyor.

Seda Domaniç, Atina’nın Türkler için neden bu kadar cazip olduğunu şöyle özetliyor:

“Atina bize İstanbul’un 2000’lerin başındaki dinamizmini hatırlatıyor. Bu yüzden burayı seçiyor ve tekrar tekrar geliyoruz. Sadece coğrafya ya da kültürel benzerlik değil, daha derin bir yakınlık var. Ne yazık ki İstanbul aşırı pahalı, çok kalabalık ve trafikle boğuşan bir şehir haline geldi. Atina ise daha yönetilebilir, erişilebilir ve dost canlısı. Sürekli yeni restoranlar ve kültür mekânları açılıyor. Sokaklarda neşe, iyimserlik ve enerji var. Klasik anlamda güzel olmayabilir ama sıcaklığıyla insanı kendine çekiyor.”

Kaynak: Gazete Oksijen

https://gazeteoksijen.com/yasam/yunanistan-gazetesi-kathimerini-yazdi-bu-kadar-cok-turk-atinada-ne-yapiyor-259825