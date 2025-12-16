Noel pazarını kana bulayacaktı! ‘Ne kadar kişiyi öldüreceğini araştırmış’

Polonya İç Güvenlik Ajansı ülkede kurulan Noel pazarlarından birine terör saldırısı hazırlığında olan 19 yaşındaki Mateusz W. isimli Polonya vatandaşını gözaltına aldı. İşte detaylar…

Polonya Özel Kuvvetler Bakanı Sözcüsü Jacek Dobrzynski yaptığı açıklamada, ülkede kurulu Noel pazarlarından birine terör saldırısı hazırlığında olduğu gerekçesiyle Mateusz W. isimli Polonya vatandaşının Polonya İç Güvenlik Ajansı (ABW) görevlileri tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

‘NE KADAR KİŞİYİ ÖLDÜRECEĞİNİ PLANLADI’

Sözcü Jacek Dobrzynski, 19 yaşındaki Mateusz W.’nin patlayıcı madde kullanmak suretiyle terör saldırısı planladığını, patlayıcı madde yapımına ilişkin bilgiler elde ettiğini söyledi. Aynı zamanda Lublin Katolik Üniversitesi öğrencisi olan Mateusz W.’nin terör örgütü DEAŞ’a katılmaya çalıştığını aktaran Dobrzynski, internetten tek seferde ne kadar fazla kişiyi öldürebileceğine dair araştırmalar yaptığını da belirtti.

‘TELEFONU ÖNEMLİ BİR DELİL’

Mateusz W.’nin Polonyalı Katolik bir aileden geldiğini ifade eden Dobrzynski, gözaltı işleminin geçtiğimiz Kasım ayının sonunda gerçekleştirildiğini, ancak soruşturmanın güvenliği açısından kamuoyuna bugün duyurduklarını bildirdi. Polonya Ulusal Savcılığı Savcılarından Katarzyna Calow-Jaszewska ise Mateusz W.’nin eylemlerinin hiçbir şekilde hazırlık aşamasının ötesine geçmediğini, cep telefonunun önemli bir delil niteliği taşıdığını aktardı.

3 AY SÜRELİĞİNE TUTUKLANDI

Savcılık, Mateusz W.’yi “çok sayıda insanın ölümüne veya ağır yaralanmasına yol açabilecek bir terör saldırısı gerçekleştirmek için hazırlık faaliyetlerinde bulunmakla” suçladı. Mateusz W. çıkarıldığı mahkeme tarafından 3 ay süreliğine tutuklandı.

Milliyet Gazetesi