Hamaney’in danışmanı: Trump’ın Kafkasya’daki projesine şiddetle karşıyız

İran’ın Lideri’nin uluslararası ilişkiler danışmanı Ali Ekber Velayati, Washington’un arabuluculuğuyla Ermenistan ve Azerbaycan arasında yeni bir transit koridoru kurulması konusunda varılan anlaşmanın ardından, Tahran’ın “ABD Başkanı Donald Trump’ın Kafkasya’daki projesine” şiddetle karşı çıktığını söyledi.

Velayati’nin açıklamaları, Ermenistan’ın Tahran Büyükelçisi Grigor Hakobyan ile yaptığı görüşme sırasında geldi; görüşmede Güney Kafkasya’daki durum da dahil olmak üzere son gelişmeler ele alındı.

Ağustos ayının başlarında Ermenistan ve Azerbaycan, ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğuyla Beyaz Saray’da, iki eski Sovyet cumhuriyeti arasındaki on yıllarca süren çatışmayı sona erdirmeyi amaçlayan bir anlaşma imzaladı.

Anlaşma, Azerbaycan’ı batıdaki Nahçıvan özerk bölgesine bağlayacak, Ermenistan üzerinden geçecek bir “transit bölge” oluşturulmasını öngörüyor. Bu bölgeye “Trump Uluslararası Barış ve Refah Yolu” veya “Geçiş Koridoru” adı verilecek. Anlaşmaya göre, Amerika Birleşik Devletleri, “Zengezur Koridoru” olarak da bilinen bu koridoru geliştirme hakkına sahip.

Devlet haber ajansı ISNA, Velayati’nin Kafkasya’daki “Trump Projesi” olarak bilinen şeyin “Zangezur Koridoru”ndan farklı olmadığını ve İran’ın buna kesinlikle karşı olduğunu söylediğini aktardı. Şarku’l Avsat’ın ISNA’dan aktardığına göre Velayati, Tahran’ın Zangezur Koridoru projesine başından beri karşı çıktığını, çünkü sınır değişikliklerini veya bölgesel güvenliğini tehdit edebilecek herhangi bir gelişmeyi reddettiğini ifade etti.

Velayati, “Trump Projesi”nin özünde sadece farklı bir isimle aynı proje olduğuna ve şu anda Amerikan şirketlerinin Ermenistan’a girişiyle desteklendiğine inanıyor.

Velayati, İran’ın, Rusya’nın katılımıyla veya katılımı olmadan bu projeye kesin olarak karşı çıktığını, hatta Moskova’nın Ukrayna’daki savaşla meşgul olduğu dönemde bile bu tutumunu sürdürdüğünü belirtti. Tahran’ın bu koridorun uygulanmasını engellemede başarılı olduğunu, çünkü bu koridorun kuzey İran’da NATO varlığına yol açabileceğini ve kuzey İran ile güney Rusya’nın güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturabileceğini ifade etti.

Velayati, “Deneyimler, Amerika Birleşik Devletleri’nin hassas bölgelere öncelikle ekonomik nitelikteki projeler aracılığıyla girdiğini, daha sonra kademeli olarak varlığını askeri ve güvenlik boyutları kazanacak şekilde genişlettiğini kanıtlamıştır” uyarısında bulunarak, “İran sınırlarında Amerikan varlığına kapı açan herhangi bir projenin açık güvenlik sonuçları olacağını” vurguladı.

Ağustos ayında, Bakü ve Erivan arasında varılan anlaşmanın duyurulmasının ardından İran’ın TRIP (Trump’ın Uluslararası Barış ve Refah Koridoru) projesine yönelik itirazları yoğunlaştı.

İranlı yetkililer ve parlamenterler, Zangezur Koridoru projesinin önemsiz bir mesele olarak değil, sınır güvenliği ve bölgesel egemenlik konusunda kırmızı çizgi olarak değerlendirilebileceğini belirtti. Velayati daha önce bunu Güney Kafkasya’nın güvenliğini tehlikeye atacak bir “komplo” olarak nitelendirmiş ve Trump’ın sahip olduğu bir koridor değil, paralı askerlerinin mezarlığı olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Anlaşmanın imzalanmasından bir hafta sonra, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ermenistan’ın başkenti Erivan’a giderek Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmelerde bulundu ve anlaşmanın detayları hakkında daha fazla bilgi edindi.

O dönemde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, iç tepkileri küçümseyerek, anlaşmanın “temel pozisyonlarımıza saygı duyduğunu, ancak potansiyel bir Amerikan şirketinin varlığının endişe kaynağı olduğunu ve istişarelere devam edip gelişmeleri yakından takip edeceklerini” söyledi.

