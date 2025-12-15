İki köy arasında gizemli kanyon! Bilim insanları tarafından 180 yıl incelendi: ‘Sağlı sollu şekilde yer alıyor’

İki köy arasında gizemli kanyon! Bilim insanları tarafından 180 yıl incelendi: ‘Sağlı sollu şekilde yer alıyor’

Burdur’un Günalan köyü ile Askeriye köyü arasında yer alan Serençay Kanyonu, sahip olduğu doğal yapısı ve tarihi mağara yerleşimleriyle dikkat çekiyor. Kanyon çevresinde bulunan M.S. 4 veya 6. yüzyılında yerleşim yeri olarak kullanılan Teke Saray’ı geçmişe ışık tutan önemli izleri taşıyor.

Serençay Kanyonu’nun isminin, “seren” kelimesinin uzun anlamına gelmesinden dolayı bu şekilde adlandırıldığı rivayet ediliyor. Kanyonun sağ ve sol yamaçlarında, M.S. 4 veya 6. yüzyıla tarihlendirilen tarihi yerleşim alanları bulunuyor.

Bölgeye ‘Tekke Sarayı’ denmesinin nedeninin çobanların özellikle yağmurlu ve karlı havalarda keçi sürülerini burada dinlendirmesi olduğu belirtilirken keçi sürüsünün başındaki erkek keçiye ‘tekke’ denilmesi nedeniyle bu ismin zamanla yerleştiği ifade edildi.

Bölgede bulunan kayaların kolay bir şekilde oyulabildiği için halk arasında “Kadife Kale” olarak da bilinen bu yerleşim yerleri Genç Roma ya da Erken Hristiyanlık Dönemine ait olabileceğine yönelik çalışmalar yapıldı.

Bölgeye, yabancı bilim insanları da zaman zaman gelerek çalışmalar yapılığı öğrenilirken 1835 yılında İngiliz gezgin Hamilton’un Burdur’a gelerek Kadife Kale’yi ziyaret ettiği ve eserlerinde buraya yer verdiği, ayrıca 1940 yılında bölgeyle ilgili bir doktora çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Milliyet Gazetesi