ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԸ ԱՆՄՈՌԱՆԱԼԻ ՕՐԵՐ ԱՆՑՈՒՑ ՖՐԱՆՍԱՅԻ ՄԷՋ

Լուսաւորիչ Դպրաց Դաս երգչախումբը անմոռանալի յիշատակներով դրոշմեց իր րանսա այցելութիւնը, որ կայացաւ այս շաբաթավերջին։ Ուրբաթ, 12 Դեկտեմբերին, Առնուվիլի մէջ սարքուած հոյակապ համերգին յաջորդեցին Շաբաթի եւ Կիրակիի ձեռնարկները, որոնք պատիւ բերին թէ՛ երգչախումբին, թէ Պոլսահայ համայնքին։ Ստորեւ՝ այդ լուրերը.-
* Շաբաթ Առաջնորդարան այցելութիւն եւ Կոմիտասի Արձանի մօտ Տէրունական Աղօթքի երգեցողութիւն
Լուսաւորիչ Դպրաց Դաս երգչախումբի պատուիրակութիւնը 13 Դեկտեմբեր 2025, Շաբաթ առաւօտ, առաջնորդութեամբ Դասու նախագահ Տ. Յարութիւն Վրդ. Տամատեանի այցելութիւն տուին Փարիզի Հայոց Առաջնորդանիստ եկեղեցին, ուր ընդունուեցան Առաջնորդ Տ. Գրիգոր Եպս. Խաչատրեանի կողմէ։ Պատուիրակութեան մաս կը կազմէին Առնուվիլի Վարագայ Ս. Խաչ Եկեղեցւոյ ծխական խորհուրդի ատենապետ Արէտ Թահմիզեան, ինչպէս նաեւ Պատրիարքական Փոխանորդ Տ. Գրիգոր Աւ. Քհնյ. Տամատեան եւ Տ. Գէորգ Աւ. Քհնյ. Չընարեան եւս։
Առաջնորդ Սրբազան Հայրը եկեղեցւոյ եւ թեմական կեանքի մասին տեղեկութիւններ փոխանցեց։ Յաջորդաբար ուխտի աղօթք կատարուեցաւ։ Խորհրդաւոր էր, Կոմիտաս Վարդապետի անցեալին պաշտօնավարած եւ թաղումին կատարուած եկեղեցւոյ մէջ Կոմիտասեան բազմաձայն «Տէր Ողորմեա»ի երգեցողութիւնը, առաջնորդութեամբ վարիչ Յակոբ Մամիկոնեանի։ Պատուիրակութիւնը ապա ուղղուեցաւ դէպի Առաջնորդարանի մայր դահլիճը ուր պաշտօնական ողջոյնի խօսքեր արտասանուեցան։ Առաջնորդ Սրբազանը անդրադարձաւ նախորդ օր, սարքուած տպաւորիչ համերգին եւ յայտնեց, որ զգացական գիշեր մը ապրած էին։ Յանուն երգչախումբի, արտայայտուեցաւ Տ. Յարութիւն Վարդապետ եւ նախ փոխանցեց Ամեն.Տ. Սահակ Բ Պատրիարք Հօր ողջոյնները եւ ապա ներկայացուց «Պոլսահայ Շաբաթավերջ»ը։ Այս առթիւ շնորհակալութիւն յայտնեց Առաջնորդ Սրբազան Հօր հիւրընկալութեան համար եւ անոր յանձնեց յուշանուէրներ։
Երգչախումբը յաջորդաբար ուղղուեցաւ դէպի Կոմիտաս Վարդապետի արձանը, որ կը գտնուէր Առաջնորդարանի մերձաւոր հրապարակներէն մէկուն վրայ։ Հոն միասնաբար երգեցին «Չինար ես» եւ «Տէրունական Աղօթքը», խմբավարութեամբ Յակոբ Մամիկոնեանի։
* Այցելութիւն Առնուվիլի Հրանդ Տինք վարժարան։
13 Դեկտեմբեր, Շաբաթ, ժամը 20.30-ին պատուոյ ճաշկերոյթ սարքուեցաւ ի պատիւ Լուսաւորիչ Դպրաց Դաս երգչախումբի։ Վարագայ Ս. Եկեղեցւոյ կողմէ կազմակերպուած ընդունելութեան, բացի երգչախումբի պատուիրակութենէն, մասնակցեցան նաեւ Տ. Ժիրայր Ծ. Վրդ. Թաշճեան, եկեղեցւոյ երէց Տ. Մանուէլ Քահանայ, Արէտ Թահմիզեանի գլխաւորած ծխական խորհուրդը, Փարիզի շրջակայից Հայ եկեղեցիներու ծխական խորհուրդներէն վարիչներ եւ հիւրեր։ Եկեղեցւոյ տիկնանց կազմը պատրաստած էր ընթրիքը՝ մեծ բծախնդրութեամբ։
Երեկոյթին հրաւիրուած էր նաեւ Արսեն Սէֆէրէ, Կարօ Կարապետեանէ, Ճիլպըրթ Հայթայեանէ եւ Գալուստ Չանքայայէ կազմուած նուագախումբը։ Բացման խօսքը արտասանեց Արէտ Թահմիզեան, որ նախ եւ առաջ շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր անոնց, որոնց շնորհիւ այս շաբաթավերջը կազմակերպուած էր։ Այս առթիւ յայտնեց թէ Լուսաւորիչ Դպրաց Դաս երգչախումբին ոճով ներկայութիւն մը աննախընթաց էր եւ պատմական։ Յաջորդաբար նուագախումբը հայկական երգերով ոգեւորեց ներկաները։ Ընդունելութեան ընթացքին իր օրհնութեան խօսքը բերաւ Տ. Յարութիւն Վարդապետ։ Յաջորդաբար Մարալ Այվազ, Սէրճան Կազէրօղլու եւ Հայր Սուրբը մեներգեցին, իսկ երգչախումբը իր վարիչին առաջնորդութեամբ հանդէս եկաւ խմբերգներով։
* Պատմական արարողութիւն մը Առնուվիլի մէջ։
Առնուվիլի Վարագայ Ս. Խաչ եկեղեցւոյ մէջ, 14 Դեկտեմբեր, Կիրակի առաւօտ արարողութեանց հանդիսապետեց, Ս. Պատարագը մատոյց եւ քարոզեց Տ. Յարութիւն Վրդ. Տամատեան։ «Պոլսահայ Շաբաթավերջ»ի ամենէն ազդու ծրագիրներէն մին եղաւ այս մէկը, որու ընթացքին եկեղեցին իր պատմական օրերէն մին ապրեցաւ։ Արարողութեանց մասնակցեցան Տ. Ժիրայր Ծ. Վրդ. Թաշճեան, Տ. Գրիգոր Աւ. Քհնյ. Տամատեան, Տ. Գէորգ Աւ. Քհնյ. Չընարեան եւ երէց Տ. Մանուէլ քահանան։ Հոգեւոր հայրերը առաւօտեան կանուխ ժամերէն սկսեալ փութացին եկեցեցի եւ կատարուեցաւ Առաւօտեան ժամերգութիւն։ Իսկ ժամը 10.30-ին Պատարագիչ Հայր Սուրբը թափօրով առաջնորդուեցաւ եկեղեցի։ Լուսաւորիչ ԴԴ երգչախումբը, առաջնորդութեամբ Յակոբ Մամիկոնեանը եւ երգեհոնահարութեամբ Ռոպէր Տօղանայի Ս. Պատարագի Կոմիտասեան բազմաձայն երգեցողութիւնները կատարեց։ Ս. Սեղանին սպասարկեցին Լեւոն Սրկ. Գույումճեան եւ եկեղեցւոյ դպիրները։ Արէտ Թահմիզեանի ատենապետած եկեղեցւոյ ծխական խորհուրդը հիւրընկալեց հոծ թիւով հաւատացեալներ։
Նախ քան Տէրունական Աղօթքը Տ. Մանուէլ քահանան ներկայացուց Պատարագիչ Հայր Սուրբը, հիւր հոգեւորականները, Լուսաւորիչ երգչախումբը եւ իր անդամները։ Այս առթիւ բարի գալուստ մաղթեց բոլորին եւ Հայր Սուրբը հրաւիրեց քարոզելու։ Հայր Սուրբը նախ փառք տուաւ Աստուծոյ եւ այս օրուան համար։ Ապա Ամեն. Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հօր օրհնութիւններն ու ողջոյնները փոխանցեց։ Քարոզեց «Անպիտան ծառաներ ենք։ Այն ինչ որ մեզի պարտած է այն կը կատարենք» բնաբանով։
Հայր Սուրբը ըսաւ որ, Առնուվիլի մէջ հաստատուած հայ սփիւռքն ալ ունի իր նպատակը, որուն հիմնական տեղը կը գրաւեն Վարագայ Ս. Խաչ եկեղեցին եւ Հրանդ Տինք վարժարանը։ Ուստի գնահատեց բոլորի կայուն կեցուածքը, մաղթելով կարողութիւն։ Հուսկ ըսաւ. «Պոլսահայ շաբաթավերջը միայն Պոլսեցիներու համար չէ հաստատուած։ Լուսաւորիչ երգչախումբը իր պատուիրակութեամբ փութացած է Փարիզ, ներշնչելու եւ զօրակցելու շրջանի հայերուն, ձեզի։ Առանց ծննդավայրի խտրութեան կը կատարուի այս ծրագիրը եւ Պոլսահայ կեանքի օրինակով կը ներկայացուի համահայկական մեր հասարակաց մշակութային եւ եկեղեցական արժէքները»։
Արարողութեան աւարտին բոլոր ներկաներ հաղորդութիւն ստացան եւ ապա կատարուեցաւ հոգեհանգիստ։ Յատկապէս յիշատակուեցան Կիւմրիի երկրաշարժի աղիտեալները, Վարագայ Ս. Խաչ եկեղեցւոյ հիմնադիրներն ու սպասաւորները, լուսաւորիչ դպրաց դասու նախագահ, հիմնադիր, վարիչ եւ անդամները։
«Պահպանիչ» աղօթքով իր աւարտին հասաւ հոգեւոր հանդիսութիւնը։ Շարունակաբար խօսք առաւ Ատենապետ Արէտ Թահմիզեան եւ յայտնեց որ, Ժիրայր Ծ. Վրդ. Թաշճեան 90 տարեկան կը դառնար։ Այս առթիւ յանուն եկեղեցւոյ պատրաստուած հայկական ձեռաց խաչը նուիրեց անոր։ Թահմիզեան նաեւ շնորհակալութիւն յայտնեց Լուսաւորիչ երգչախումբի պատուիրակութեան, գլխաւորութեամբ՝ նախագահ Հ այր Սուրբին։ Այս առթիւ յուշապնակներ յանձնուեցան Տ. Յարութիւն Վարդապետին, Տ. Գրիգոր եւ Տ. Գէորգ Աւ. քահանաներուն եւ Յակոբ Մամիկոնեանին։ Փոխադարձաբար շնորհաւորական ելոյթ մը ունեցաւ Հայր Սուրբը եւ Ժիրայր Ծ. Վարդապետին, Տ. Մանուէլ Քահանային, Արէտ Թահմիզեանին եւ ծխական խորհուրդին նուիրեց յուշանուէրներ։ Կրօնական արարողութեան աւարտին եկեղեցւոյ մերձաւոր Հրանդ Տինք վարժարանի սրահին մէջ կատարուեցաւ ընտամեկան հրաժեշտի ճաշկերոյթ մը, պատրաստուած՝ եկեղեցւոյ տիկնանց միութեան կողմէ։ Ներկաներ բաժակաճառեր արտասանեցին եւ իրենց գոհունակութիւնը յայտնեցին։ Այս առթիւ անակնկալ կարկանդակով շնորհաւորանք եղաւ Հայր Ժիրայրի ծննդեան 90-ամեակի առթիւ, ինչպէս նաեւ վարիչ Յակոբ Մամիկոնեանի անուանակոչութեան առթիւ եւ դպրապետ Սարվէն Քալճեանի ծննդեան տարեդարձին առթիւ։ Աւարտին բոլոր ներկաներ մեծ յուզումով հրաժեշտ տուին իրարու, կրկին անգամ տեսնուելու յոյսով։ Այլապէս ծրագրի «Պոլսահայ Շաբաթավերջ»ը արդարացուց իր վրայ դրուած յոյսերը եւ դարձաւ Փարիզի շրջանի յաջողութեամբ պսակուած հայաշունչ ծրագիրներէն մին։
