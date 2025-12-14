Yahudi tarikatı Lev Tahor ‘yine’ yakalandı: Sayısız çocuk istismarı vakasına rağmen

İsrail’de 1988’de kurulan ve uzun yıllardır ismi çok sayıda çocuk istismarı, insan kaçakçılığı, adam kaçırma vakasıyla anılan aşırı radikal Yahudi tarikatı Lev Tahor’un üyelerinin bir kısmı yerleşmeyi planladıkları Kolombiya’da yakalandı. 17 çocuk tarikatın elinden kurtarılırken Kolombiya tarikatın yakalandığı 7. ülke oldu. Peki çok sayıda vakaya ve mahkumiyete rağmen neden Lev Tahor durdurulamıyor?

Metin Aktaşoğlu / Milliyet.com.tr – Andres Orrego, cep telefonuna adamın numarasını “Amerikalı Arkadaş” (American Friend) şeklinde kaydetti. Kolombiya’nın kuzeyindeki Yarumal kasabasının merkezinde küçük bir market işleten Orrego, yabancı adamın tavırlarını beğenmişti. Düzgün bir İspanyolca konuşmaya çalışıyordu, yeni banknotlarla ödeme yapmıştı ve boş boş vaktini çalmıyordu. Ayrıca kalabalık bir grup için alışveriş yaptığı açıktı. 10 kilo yer fıstığı, 25 kilo portakal, 10 kilo patlıcan, 100 kilo patates, 25 tane hindistan cevizi, 75 tane misket limon… Adamın alışveriş listesinde ilgiç şeyler de vardı: Bulması epey zor bir balık organik un ve fazlaca spesifik bir çiçek balı da sipariş etmişti.

Bu gizemli alışverişten bir hafta sonra Orrego marketinde televizyona bakarken gördüklerine inanamadı. Televizyona yaklaşmak zorunda hissetti. Telefonunda kayıtlı “Amerikan Arkadaş”, liderleri ABD’de çocuk istismarı ve çocuk yaşta evliliğe zorlama suçlarından hüküm giymiş, aşırı radikal Yahudi tarikatı Lev Tahor’a karşı düzenlenen bir operasyonda beraberindekilerle tutuklanan baş şüpheliydi.

Grup, son on yılda geçtikleri yedinci ülke olan Kolombiya’da tam da Orrego’nun marketinin bulunduğu kasabaya yerleşmeyi planlıyordu. Fakat Meksika ve Guatemala’da yaşadıkları senaryo ile Kolombiya’da da karşılaşıyorlardı. Latin Amerika ülkesi bu radikal tarikatla ne yapacağını bilmiyor…

SİCİLLERİ ALARM ZİLLERİNİ ÇALDIRMAYA YETTİ

İsmi açıklanmayan baş şüpheli sekiz yetişkin ve 17 çocuğun yer aldığı bir komünün lideriydi. Grup şehrin dışında genellikle kamyon ve TIR şoförlerinin konakladığı bir otelde kalıyordu. Küçük kız çocukları sadece yüzlerini açıkta bırakan, burkaya benzer, baştan ayağa kadar örtülü bir tunik giyiyordu. Erkek çocukların ise bukleli peyotları vardı. Kasaba sakinleri onları fark etmediklerini söylüyordu. Fakat uluslararası ve yerel kolluk kuvvetleri çoktan grubun farkına varmıştı.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan kasabanın belediye başkanı Cristian David Céspedes, 22 Ekim’de New York’tan geldiklerinden beri bu yedi Yahudi ailenin Başsavcılık tarafından soruşturma altında olduğunu söyledi. Sicilleri alarm zillerini çaldırmaya yetmişti. Tarikat hem topluluklarını büyütmek, hem de inançları çerçevesinde ‘en iyi soya sahip olmak için’ çocukları küçük yaşta birbirleriyle evlendiriyor. Belediye başkanı Cespedes, grubun Yarumal’dan sadece geçtiğini söylese de, El Pais bahse konu grubun iki lideri topluluk kurabilecekleri bir mülk kiralamak için yardım istedikleri ses kayıtlarını yayınladı.

ÇOCUKLARIN BEŞİNİ INTERPOL SARI BÜLTEN’LE ARIYORDU

Tarikatın planlarını suya düşüren ise Kolombiya’nın ulusal göçmenlik kurumu olan Göçmenlik Dairesi yetkilileri ve ordunun 23 Kasım gecesi otele ortak operasyon düzenlemesi oldu. Grup üyelerinin ABD, Guatemala ve Kanada pasaportları vardı ve işin şoke eden tarafı, gruptaki beş çocuk, Interpol’ün insan kaçakçılığı ve kaçırılma mağduru olabilecek kişiler hakkında uyarıda bulunup bilgiler paylaştığı Sarı Bülten’de yer almaktaydı.

Kolombiya makamları geçen hafta Lev Tahor tarikatının dokuz üyesini sınır dışı ettiğini duyurdu. Kolombiya Göçmenlik Dairesi Direktörü Gloria Arriero, bu kişilerin “ABD yetkililerine teslim edildiğini” ifade etti. Kurtarıldıkları günden bu yana Kolombiya devleti tarafından işletilen bir çocuk bakım merkezinde kalan 17 çocuk, geçen hafta New York’a gönderildi ve burada ABD’deki çocuk koruma hizmetlerine teslim edildi.

Peki nedir bu Lev Tahor? Çocuk hakları ihlalleri ve çocuk istismarı konusunda kabarık bir sicile sahip olan İsrail kökenli bu tarikat, 1988’de İsrail’de Shlomo Helbrans tarafından kuruldu. Tahminlere göre 200-300 civarında mensubu bulunan bu aşırı radikal grup, Yahudiliğin fundamentalist bir formunu takip ediyor. Pek çok Yahudi grup ve cemaat tarafından da radikal olarak kabul edilen Lev Tahor, uzun yıllardır farklı farklı çok sayıda çocuk istismarı, adam kaçırma ve cinsel istismar vakası ve davasıyla gündeme geliyor. Bazı üyeleri hakkında bu suçlamalarla mahkumiyet kararı da verilen tarikat, Yahudi hukukunun kendi yorumladıkları radikal bir versiyonuna bağlı bulunuyor. Grup, kurucusu Shlomo Helbrans’ın New York’ta 13 yaşındaki Yahudi bir erkek çocuğunu alıkoyduğu için hapis cezasına çarptırılınca geniş çapta adını duyurmuştu.

Lev Tahor mensupları uzun yıllardır bir ülkeden başka bir ülkeye geçiyor ve sığınma talebinde bulunuyor. 1988-1990 yılları arasında İsrail, 1990-2000 yılları arasında ABD, 2000-2003 yılları arasında yeniden İsrail’de yoğunluk gösteren grup, 2003-2013 arasında Kanada’da birkaç kez eyalet değiştirerek kök salmaya çalıştı ancak yetkili makamların çocukları kurtarmaya yönelik operasyonları sonucunda 2013’te Guatemala’ya kaçtı. 2017’de tarikatın bir kısmı Meksika’da yakalanıp sınır dışı edilirken 2022’de Bosna Hersek ve 2025’te Kolombiya’da tarikat üyelerine rastlanmış durumda. 2017’de ayrıca grubun 70 kadar üyesi Kuzey Irak üzerinden İran’a sığınmaya çalışsa da başarısız oldu. Üyelerin buradan özelliklere Balkanlar’a geçtiği ifade ediliyor. Tarikatın lideri Shlomo Helbrans, 2017’de bir ayin esnasında nehir akıntına kapılarak hayatını kaybetti. Grubun lideri Shlomo Helbrans’ın oğlu Nachman oldu.

KOLOMBİYA SORUŞTURMA AÇMADI

Tarikatın dünya çapında kabarık siciline rağmen, Kolombiya Başsavcılığı onlara karşı herhangi bir soruşturma başlatmadı. Başsavcılık yetkilileri, “Çocuklar normal bir göçmen kontrol noktasından ülkeye giriş yapmış, kayıt altına alınmışlar ve ebeveynlerinin yanındalar. Para karşılığında cinsel ilişkiye zorlanacaklarına veya zorla evlendirileceklerine dair hiçbir somut işaret yoktu, insan kaçakçılığı şüphesine de rastlanmadı” açıklamasını yaptı.

2010 yılında Lev Tahor’a katılan kardeşini o tarihten beri göremeyen Orit Cohen 15 yıldır İsrail, Kanada ve Guatemala’daki yetkilileri, bu tarikatın Yahudilikle ilgisi olmadığını ve kendi ailesi de dahil olmak üzere çok sayıda ailenin hayatını “mahvettiğini” söyleyerek uyarıyor. El Pais’e konuşan Cohen, “Bu tarikat hayatımızı alt üst etti. Kanıtlar var, suçlamalar ve mahkumiyetler var ama kimse onları durduramadı. Bu çok acı verici. Onlar bir grup pedofil. Onları durdurmak için daha neye ihtiyaçları var?” ifadelerini kullandı.

Aktardığına göre Cohen’in göremediği kardeşinin altı çocuğu vardı ve bu çocuklar da Guatemala’da geçirdikleri yıllarda beş çocuk daha dünyaya getirdi. Cohen’in üç yeğeni ve torunu, zorla evlilikler, cinsel istismar ve psikolojik manipülasyon gibi korkunç deneyimler ve duygusal yaralarla Guatemala’dan kaçmayı başarmış. Cohen’in yeğenlerinden biri olan ve Guatemala’da tarikatın kontrolü altında neredeyse dokuz yıl geçiren Israel Amir şunları söyledi:

“Orada bir oğlum vardı ve onunla hiçbir şekilde iletişim kurmama izin vermediler. Kaçtığımda onu kurtaramadım. İçeride hiçbir şekilde karşı çıkmak mümkün değil: Eğer biri aynı fikirde değilse, onu döverler, hücreye kapatırlar veya kimsenin onunla konuşamayacağı bir tür psikolojik tecrit uygularlar. Eğer biri gitmeye veya farklı düşünmeye kalkışırsa, mental olarak kırılana kadar cezalandırırlardı.”

Tüm mücadelelere ve verilen mahkumiyet kararlarına rağmen birçok çocuk yetkililerin kontrolüne alınıyor ancak sonunda ailelerinin yanına dönüyor; bu durum yakın zamanda Guatemala’da da yaşandı. Aralık 2024’te, Orta Amerika ülkesinin yetkilileri, çok sayıda şiddet vakasının kanıtlarını buldukları bir yerleşim yerinden 160 çocuğu kurtardı. Bir yıl sonra, çocuklardan sadece ikisi yetkililerin gözetiminde kalmaya devam ediyordu. Diğerleri, Guatemala Çocuk Ombudsmanlığı Ofisi Başkanı Lucrecia Prera’nın tüm uyarılarına rağmen, mahkeme kararıyla çekirdek veya geniş ailelerine iade edildi. Prera, çarpıcı tabloyu, “Birçok faktör, neyle uğraştığımız konusunda net bir tabloya sahip olmamızı engelliyor. Çocukların ölüp ölmediğini, çocuklara kürtaj yapılıp yapılmadığını veya çocukların gömülüp gömülmediğini bilmiyoruz” ifadeleriyle aktardı.

Prera daha 43 yaşında 17 çocuk sahibi olan bir kadından, sahte isimli 29 çocuktan, yetersiz beslenmiş ve tek kelime etmemeleri için yönlendirilmiş çocuklardan ve kökeni asla açıklığa kavuşturulamayan bir kutu kemikten söz etmekte. “Üzgünüm ama her zaman zayıf yasalara sahip ülkeleri arıyorlar” diye devam eden Prera grubun avukatlarının ve bir ülkeden diğerine yaptığı onlarca seyahatin masraflarını kimin karşıladığını merak ettiğini de ifade ediyor. Grubun gelir kaynağı net olarak bilinmezken Kanada’da bulundukları sürede bir yardım kuruluşu kisvesi yaratıp 6 milyon dolar gelir elde ettikleri Kanadalı makamlar tarafından tespit edilmişti.

Milliyet Gazetesi