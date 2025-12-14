Sydney’de Bondi Plajı’nda silahlı saldırı: 11 ölü – Hanuka kutlamaları hedef alındı

Avustralya’nın Sydney kentindeki Bondi Plajı’nda düzenlenen silahlı saldırıda 11 sivil yaşamını yitirdi, aralarında polislerin de bulunduğu 29 kişi yaralandı. Polis, saldırının Hanuka kutlamalarını hedef alan bir ‘terör eylemi’ olduğunu açıkladı.

Artı Gerçek – Avustralya’nın Sydney kentinde bulunan ünlü Bondi Plajı’nda silahlı saldırı düzenlendi. Sosyal medyada paylaşılan ve saldırı anına ait olduğu belirtilen görüntülerde, uzun namlulu silahlarla çevreye ateş açan iki saldırganın yer aldığı görüldü.

Avustralya polisi, saldırganlardan birinin olay yerinde öldürüldüğünü, diğerinin ise ağır yaralı halde yakalanarak hastanede tedavi altına alındığını duyurdu. Saldırıda 11 sivilin hayatını kaybettiği, en az ikisi polis olmak üzere toplam 29 kişinin yaralandığı bildirildi.

Saldırganların kimliklerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, polis ekipleri saldırganların kullandığı araçta ve bağlantılı olduğu belirtilen bir evde arama gerçekleştirdi. Araçta patlayıcı madde bulunduğu açıklandı.

Polis yetkilileri düzenlenen basın toplantısında saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirirken, hedefin Hanuka bayramını kutlayan Yahudi topluluğu olduğunu açıkladı. Yetkililer, sosyal medyada dolaşıma giren “üçüncü saldırgan” iddiaları ile saldırganların kimliklerine dair paylaşımlar konusunda kamuoyunu uyardı ve yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

Avustralyalı Yahudi cemaati de saldırının, Bondi Plajı’nda Hanuka bayramı kapsamında düzenlenen etkinliği hedef aldığını doğruladı.

HERZOG’TAN AÇIKLAMA

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sydney’deki kardeşlerimiz Bondi Plajı’nda Hanuka için bir araya geldikleri sırada alçak teröristler tarafından saldırıya uğradı” ifadelerini kullandı.

HANUKA NEDİR?

Yahudilikte “ışıklar bayramı” olarak bilinen Hanuka, sekiz gün süren önemli bir dini bayram olarak kutlanıyor. Hanuka boyunca aileler ve arkadaşlar her akşam bir araya gelerek mum yakıyor. (DIŞ HABERLER-DW-BBC)

