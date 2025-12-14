‘Ayasofya’yı koruyacağız, gelecek nesillere ulaştıracağız’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

EVRİN GÜVENDİK / Ankara Ersoy, Kartalkaya Otel Yangını’yla ilgili bakanlık bürokratlarına soruşturma izni verilmediği yönündeki eleştirileri yanıtlarken “İnsanlar evlatlarını, ailelerini kaybettiler. Benim söylemlerimi yok sayıp çarpıtmanızı üzüntüyle karşılıyorum” dedi.

Olayın ardından bakanlığının 16 Nisan ve 17 Haziran tarihlerinde iki teftiş yaptığını belirten Ersoy, Danıştay kararından önce üç bürokratla ilgili soruşturma izni verdiklerini kaydetti. “Mimar Sinan’dan bu yana yapılan en kapsamlı restorasyon çalışması ile Ayasofya’yı hem koruyacağız hem de gelecek nesillere en sağlam şekilde ulaştıracağız” diyen Bakan Ersoy, “Tüm restorasyon faaliyetlerimizde bilimsel yöntem ve uygulamalara bağlı kalıyoruz. Atılacak her adım, alanında uzman akademisyenlerimizin yer aldığı bilim kurullarınca belirlenmekte, yapılan her müdahale ve koruma işlemi kurul kararlarıyla uygulanmaktadır. Ayasofya’da yapının zarar görmemesi için bir yıllık hazırlık süreci ve 50’den fazla toplantı gerçekleştirildi” dedi.

Milliyet Gazetesi