Ayasofya’ya 2 milyon dijital ziyaretçi

Uğur Duyan

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dijital Deneyim Müzeleri (DEM) uygulaması ile Ayasofya Camii’ne 2 milyon dijital ziyaret yapıldığını söyledi. Ersoy, dijital müzeciliğin sağladığı avantajlara ilişkin TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde bilgilendirmede bulundu. Nisan 2018’den bu yana Ayasofya’nın dijital ortamda 2 milyon ziyaretçi tarafından deneyimlendiğini ve bu sayede 50 milyon euro kâr sağlandığını belirten Ersoy, “Bu 50 milyon euronun yüzde 20’si KDV olarak zaten direkt hazineye gidiyor, yüzde 5’i belediye vergisi olarak belediyeye ödeniyor, 4 milyon euroya yakın para kalıyor bakanlığa” dedi.

UNESCO HEYETİ DE RESTORASYONU DENETLİYOR

Ayasofya’da tarihin en kapsamlı restorasyonunu çalışmasını yaptıklarını aktaran Ersoy, “Bu noktada bir kez daha tüm restorasyon faaliyetlerimizde bilimsel yöntem uygulamalara bağlı kaldığımızı söylemeyi gerekli görüyorum. Atılacak her adım alanında uzman akademisyenlerin üzeri aldığı birim kurumlarınca belirlenmekte yapılan her müdahale ve koruma işlemi kurum kararlarıyla uygulanmaktadır. Ayasofya’da UNESCO heyeti tarafından biliyorsunuz düzenli olarak denetlenmektedir” bilgisini verdi.

115 CEMEVİ BAKIM VE ONARIMDAN GEÇTİ

Öte yandan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının önemine işaret eden Ersoy, 111’i deprem bölgesinde olmak üzere, Türkiye genelinde 515 cemevinin bakım-onarım ve tefrişatını tamamladıklarını, buna ilişkin 380 cemevinde ise sürecin devam ettiğini kaydetti. Öte yandan Ersoy, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Bakanlık bütçesinin hayırlı olmasını diledi.

Yeni Şafak