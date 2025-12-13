Profesör Ayten Erdoğan hakkındaki iddianame iade edildi

Yoksul ailelerin çocuklarına muayene parası almadan ilaç yazdığı için kamuyu zarar uğrattığı iddiasıyla tutuklanan eski Balıklı Rum Hastanesi çocuk psikiyatrı Prof. Dr. Ayten Erdoğan hakkında hazırlanan iddianame iade edildi. Kamu zararının 12 milyon lira değil, 112 bin lira olduğu ortaya çıkmıştı.

Artı Gerçek- Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri bölümünde, 2017-2021 yılları arasında görevli olarak çalışan Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Erdoğan’ın 112 milyon liralık yolsuzluk yaptığı iddia edilmiş ve Erdoğan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

‘ZARAR 112 MİLYON LİRA DEĞİL, 112 BİN LİRA’

Prof. Dr. Erdoğan’ın Avukatı Çağrı Bağatur, konuyla ilgili ayrıntıları anlatarak, “SGK raporunda geçen tutar 112 milyon değil, yalnızca 112 bin TL’dir. Bu da bir iddiadan ibarettir. SGK’nın ceza ve faizleriyle talep ettiği 204 bin 087 TL müvekkilim tarafından ödenmiştir. Milyonlarca liralık bir zarar söz konusu değildir” demişti.

İDDİANAME İADE EDİLDİ

Odatv’den Zeynep Çakır’a konuşan Bağatur, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmayla ilgili hazırladığı iddianamenin İstanbul Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iade edildiğini açıkladı. Bağtur, mahkemenin eksiklikler olmasıyla nedeniyle iddianameyi iade ettiğini ancak gizlilik kararı nedeniyle bu eksiklikleri öğrenemediklerini belirtti.

YOKSUL ÇOCUKLARA MUAYANE PARASI ALMADAN İLAÇ YAZMAKLA SUÇLANIYOR

Gazeteci Timur Soykan, BirGün’deki köşesinde operasyondan bahsetmiş, tutuklanan Çocuk Psikiyatrisi bölümünden Prof. Dr. Erdoğan’ın yoksul ailelerin çocuklarına muayene parası almadan ilaç yazdığı için suçlandığını yazmıştı. Soykan, SGK müfettişinin 5 yıl önce hazırladığı raporda kamu zararının 112 bin TL olarak hesaplandığını ve profesörün bu rapordan sonra zararı faiziyle 200 bin TL olarak ödediğini belirtmişti.

ÇOCUK İSTİSMARINA KARŞI DİRENMİŞTİ

Vakit gazetes, yazarı Hüseyin Üzmez, 16 sene önce 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmıştı. O dönem Adli Tıp Kurumu’nda çocuk psikiyatristi olan Ayten Erdoğan, mağdur çocuğun psikolojisinin bozulmadığı iddiasına itiraz etmiş, kurumdan istifa etmişti. (Haber Merkezi)

Artı Gerçek