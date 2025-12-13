“Prof. Vicdan” tutuklanmıştı: Soruşturmada yeni gelişme

Yoksul çocuklara rapor yazdığı ve ilaç temininde yardımcı olduğu için tutuklanan “Prof. Vicdan” olarak bilinen Ayten Erdoğan’ın avukatı iddianamenin iade edildiğini açıkladı.

Yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan “Prof. Vicdan” olarak bilinen Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Ayten Erdoğan hakkında hazırlanan iddianamenin iade edildiği ortaya çıktı.

Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri bölümünde, 2017-2021 yılları arasında görevli olarak çalışan Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Ayten Erdoğan’ın yandaş medyada 112 milyon liralık yolsuzluk yaptığı iddia edilmiş ve hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

BirGün Yazarı Timur Soykan Erdoğan’ın yoksul çocuklar için rapor yazmasının tutuklamaya gerekçe gösterildiğini yazmıştı.

Prof. Dr. Erdoğan’ın Avukatı Çağrı Bağatur, konuyla ilgili ayrıntıları anlatarak, “SGK raporunda geçen tutar 112 milyon değil, yalnızca 112 bin TL’dir. Bu da bir iddiadan ibarettir. SGK’nın ceza ve faizleriyle talep ettiği 204 bin 087 TL müvekkilim tarafından ödenmiştir. Milyonlarca liralık bir zarar söz konusu değildir” demişti.

AVUKATI AÇIKLADI

Odatv’ye konuşan Bağatur, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmayla ilgili hazırladığı iddianamenin İstanbul Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iade edildiğini açıkladı. Mahkemenin eksiklikler olmasıyla nedeniyle iddianameyi iade ettiğini belirten Bağatur ancak gizlilik kararı nedeniyle bu eksiklikleri öğrenemediklerini aktardı.

