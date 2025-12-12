Kıbrıs’ta BM ile ilk üçlü buluşma… Türk ve Rum liderler özlü konulara girdi

Ömer BİLGE

KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum lider Nikos Hristodulidis ve BM Genel Sekreteri’nin özel danışmanı Maria Angela Holguin dün ilk 3’lü görüşmelerini gerçekleştirdi.

Başkent Lefkoşa’daki BM denetimindeki ara bölgede gerçekleşen görüşmede, resmi müzakerelere başlamak için Türk tarafının talepte bulunduğu müzakere metodolojisindeki değişiklik talepleri ele alındı.

ÖZLÜ GÖRÜŞME DÖNEMİ

BM temsilcisi Holguin geçen hafta Türk ve Rum liderlerle ayrı ayrı görüşmüştü. Dün gerçekleşen 3’lü görüşmede, Erhürman’ın masaya koyduğu, 4 metodoloji değişikliği önerisi; Türk tarafının egemen eşitliğinin BM tarafından teyit edilmesi, müzakerelerde zaman sınırlaması bulunması, BM’nin geçmiş müzakerelerdeki uzlaşı noktalarını açıklaması ve Rumların yine masayı terk etmesi durumunda BM’nin Kıbrıs Türklere uygulanan izolasyonları kaldırması talepleri ele alındı. Liderler ayrıca, Türk ve Rumların günlük hayatlarını ilgilendiren, yeni sınır kapıları açılması ve mevcut kapıların da kapasitesinin artırılması konularını görüştü. Erhürman görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ta taraflar arasında yapılacak görüşmelerde ilerleme olmadıkça, garantör ülkelerin de yer alacağı 5’li bir zirveye gidilmeyeceğini belirtmişti. Erhürman ve Hristodulidis, dün ayrıca BM şemsiyesi altında çalışan ve Kıbrıs’ta 1963-74 yılları arasındaki kayıpları arayan, kazılarda bulunan naaşları da DNA testleriyle ailelerine teslim eden Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Türk ve Rum üyeleriyle buluştu. BM, görüşmeler sonrasında liderler onuruna resepsiyon düzenledi.

Hürriyet Gazetesi