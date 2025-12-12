Kendall ile Papa aynı listede… Bu da ne böyle!

Bir yılın daha sonu yaklaşıyor… Klasik deyimle ‘acısıyla tatlısıyla’ bir yıl daha geride kalmak üzere. Böyle zamanlarda adet olduğu üzere “enler” listesi de hazırlanıyor. Bunların en çok öne çıkanı da “en iyi giyinenler listesi” elbette.

Bu konuda en iddialı seçimleri yapanlardan biri de Vogue dergisi. Bu gelenek yine bozulmadı. Üstelik bu yılın “en iyi giyinen ünlüler” listesi her zamankinden daha çok ilgi çekti.

Daha doğrusu tartışma yarattı.

Çünkü listede epeydir ortada görünmeyen ünlülerden, kimsenin tanımadığı kişilere kadar çok sayıda isim var.

Ama bunlar bir yana listedeki en çarpıcı isim Papa 14. Leo!

Bir başka deyişle gösteri dünyasının en gösterişli yıldızlarından Kendall Jenner da listede Papa da…

Listedeki en şaşırtıcı isim Katolik dünyanın lideri Papa Leo oldu.

Hatta uzun süredir ortada görünmeyen ABD’nin eski başkanı Barak Obama’nın karısı Michelle de listedeki isimlerden.

Derginin bu seçimi sosyal medyada da tartışma konusu oldu. Birçok kişi listedeki isimlerin kim olduğunu bulmak için internette araştırma yaptığını saklamadı.

ABD’nin eski başkanı Barack Obama’nın karısı Michelle listede yer alırken şu anki başkan Donald Trump’ın giyim konusunda çok iddialı olan karısı Melania’nın esamesi bile okunmuyor.

Tabii ki listede yer alan en ilginç isim ise Papa Leo oldu… Konumu gereği dini kıyafetler giyen Papa’nın bu listede bulunması ise herkesi en çok şaşırtan ayrıntı oldu.

Derginin değerlendirmesine göre 2025 erkek modası için muhteşem bir yıl oldu. Zaten bu durumu da 55 kişilik listedeki 17 erkek gözler önüne seriyor.

Dünyanın en iddialı giyinen kadınlarından biri olan ABD First Lady’si Melania Trump ise listede yok.

Listede yer alan ünlüler arasında HBO dizisi Succession’ın yıldızı 46 yaşındaki Jeremy Strong, Emmy ödüllü oyuncu 56 yaşındaki Colman Domingo ve yeni filmi Marty Supreme’i tanıtmak için baştan aşağı turuncu giyen 29 yaşındaki Timothee Chalamet yer alıyor.

Çeşitliliği kadar giyim tarzıyla da dikkat çeken bir listede yer alan diğer isimler İtalyan tasarımcı Miuccia Prada, Avustralyalı oyuncu Cate Blanchett, eski First Lady Michelle Obama, 2023’te makyajı bıraktıktan sonra modanın gözdesi haline gelen eski Baywatch yıldızı Pamela Anderson da var.

Elbette listede bu tür dökümlerden eksik kalmayan Kendall Jenner, Hailey Bieber, Jennifer Lawrence’ı unutmamak gerek.

Artık makyaj yapmayan Pamela Anderson listede yer alan isimlerden.

Dergi, “Bu ay biraz farklı bir şey yapmak ve yıl boyunca dikkatimizi çeken giyim tarzlarıyla öne çıkan yaklaşık 50 son derece şık ismi bir araya getirmek istedik” sözleriyle seçimin mantığını anlattı.

Listenin en tepesindeki ismi de unutmamak gerek tabii ki: Kendall Jenner’ın eski sevgilisi Bad Bunny!

Gerçek adı Benito Antonio Martínez Ocasio olan Bad Bunny, Vogue dergisinin özel sayısına kapak pozu da verdi!

En tepedeki isim ise Kendall Jenner’ın eski sevgilisi Bad Bunny oldu. Rap’çi dergiye kapak pozu da verdi.

Hürriyet Gazetesi