İstanbul’un tarihi Mercan Yokuşu’nda üç kuşaktır faaliyet gösteren Armaret atölyesinin kurucularından Arman Etyemez, Cumhuriyet tarihine zanaatiyle iz bırakan isimlerden biri oldu. Peki, Arman Etyemez kimdir, mesleği ne?

Şehit anıtlarından sahne kostümlerine, pilot brövelerinden askeri rütbelere uzanan bir ustalık hikâyesi… Arman Etyemez, çeliği sanata dönüştüren bir isim olarak Türkiye’nin zanaat mirasında özel bir yer edindi.

Arman Etyemez kimdir?

Arman Etyemez, İstanbul’da doğdu. Babası Mardiros Etyemez, 1913 doğumluydu ve Eskişehir’de askerlik yaptığı dönemde Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı hava hastanesinde görev yaptı. Osmanlıca ve modern Türkçeyi bilmesi sayesinde sıhhi kurul yazıcısı olarak çalıştı. Bu dönemde, Sabiha Gökçen’in “pilot olabilir” raporunu daktiloya geçiren askerdi. Mardiros, askerlikten sonra kuyumculuk mesleğini bırakarak 1938 yılında metal işçiliği üzerine kendi imalathanesini kurdu. 1952 yılında Mercan Yokuşu’na taşındı ve atölyesinin adını “Armaret” koydu. Arman, bu atölyede büyüdü.

Arman Etyemez, küçük yaşlardan itibaren babasının yanında metal işçiliğiyle tanıştı. Lise eğitiminden sonra tam zamanlı olarak atölyeye katıldı. Kardeşi Manuk ile birlikte, babalarından devraldıkları işi genişleterek sürdürdüler. Armaret firması altında, askeri kıyafet aksesuarları, apoletler, rütbeler, madalyalar ve pilot bröveleri üretmeye başladılar. Ürettikleri parçalar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yanı sıra Devlet Opera ve Balesi, Şehir Tiyatroları ve çeşitli sinema–dizi projelerinde kullanıldı. “Kurtuluş”, “Ateşten Günler”, “Veda” gibi yapımların kostüm aksesuarları Armaret imzasını taşıdı.

2003 yılında, heykeltıraş ve tıp doktoru Derviş Özer’in “Şehit Ağacı” projesinde kullanılmak üzere paslanmaz çelik künyelerin üretimini gerçekleştirdi. Projenin maliyetini düşürmek adına, künyeleri kâr amacı gütmeden maliyetinin çok altında sundu. Ürettiği künyeler, 2009 yılında Ankara Kızılcahamam’da açılan anıtta kullanıldı.

Armaret atölyesi, bugün üçüncü kuşak tarafından yönetilmektedir. Arman Etyemez’in çocukları Ari ve Ayk da aynı mesleği sürdürmektedir. Firma, Türk Hava Yolları başta olmak üzere pek çok sivil havacılık kuruluşunun bröve ve apolet üretimini gerçekleştirmektedir. Antalya Bilim Üniversitesi tarafından her yıl verilen “Yılın Havacısı” ödülü, 2025 yılında Arman Etyemez’e verildi. Bu ödül, “Tüm Zamanların Havacısı” unvanıyla takdim edildi.

Etyemez, zanaatkârlık geleneğini ailesinden devraldı ve hem sanat hem de endüstri alanında etkin rol oynadı. Bugün halen Mercan Yokuşu’ndaki atölyesinde çalışmaktadır.

https://www.yenibakishaber.com/arman-etyemez-kimdir-meslegi-ne