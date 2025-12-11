İstanbul’daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 15 zanlı yakalandı

İstanbul’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı, 6 bin 202 tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği operasyonlarda son iki ayda Fatih, Maltepe, Bakırköy, Kartal, Üsküdar, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa’daki 17 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda Osmanlı, Roma ve Bizans dönemlerine ait 552 sikke, 17, 18 ve 19. yüzyıla ait subay kılıçları, madalya, fes, kale tüfeği, berat ve Osmanlıca metinlerin yanı sıra kiliselerde ibadetlerde kullanılan ikona, tablo ve resimlerin de olduğu çok sayıda tarihi eser bulundu.

Bunların yanı sıra timsah eli, ceylan postu, piton derisi gibi yabani hayvanlara ait çeşitli uzuvlar ile bu hayvanların diş ve boynuzlarından yapılmış çok sayıda tespih, kolye, tarak ve fırça da operasyonlarda ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü hakkında sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol tedbiri uygulanırken, 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Söz konusu 6 bin 202 eserin, ilgili müzeler ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

BirGün Gazetesi