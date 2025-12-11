Dünyanın en büyük 10 keşfinden biri kabul ediliyor! Tarihi günü böyle anlattı: Çok heyecan vericiydi

İznik Gölü’nde 11 yıl önce 20 metre açıkta, yaklaşık 2 metre derinlikte bulunan, son dönemde ise su çekilmesiyle tamamen ortaya çıkan bazilikaya 2014’te Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Su Altı Topluluğu (USAT) ile dalış yapan Doç. Dr. İbrahim Öztahtalı, o gün yaşadıklarını anlattı.�

Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen, 28 Kasım’da Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun da ziyaret ettiği bazilikada, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü adına Prof. Dr. Mustafa Şahin’in başkanlığında ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 2015’ten bu yana arkeolojik kazı ve araştırmalar yapılıyor.

Suyun çekilmesiyle tamamen ortaya çıkan bazilikanın 2014’teki keşfinin hemen ardından su altındaki durumu incelemek için USAT ekibi de dalış gerçekleştirdi.

Bazilikanın su altındaki görünümünün kayda alındığı dalışta ekibin başkanlığını üstlenen ve görüntüleri çeken Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Öztahtalı, AA muhabirine, bazilikanın bulunduğu dönemde büyük yankı uyandırdığını ve o yıl dünyanın en büyük 10 keşfinden biri sayıldığını söyledi.

Bazilikanın keşfinin hemen ardından ilk dalışlardan birini USAT ekibiyle yaptıklarını belirten Öztahtalı, “2014 yılında bir dron çekimiyle ortaya çıkan bazilika herkesin ilgisini çektiği gibi bizim de çekti ve ekibimizle dalışa karar verdik. O gün hava güzeldi. Dronumuz da vardı yanımızda. Havadan bazilikanın bütün alanlarını cephe cephe çektik.” dedi.

Öztahtalı, bazilikayı görmek için dalış yaparken ekipçe heyecanlı olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Daldığımızda bazilikayı tepeden gördüğümüz şekliyle aşağıdan görmeyi umuyorduk ama tabii ki öyle olmadı. Görüş mesafesi yaklaşık 1,5-2 metre, bazen 3 metreye kadar ilerliyordu su altında. Bazilikanın tamamını dolaşarak görüntülerini kaydettik. Çok heyecan vericiydi çünkü dünyanın en büyük 10 keşfinden birine dalmıştık. Orayı su altında gezerken aynı zamanda geçmişe gidip, geçmişte bu mekanın nasıl bir yaşam alanı olduğunu da hayal etmenizi de sağlıyor. Hakikaten çok heyecan vericiydi.”

Bazilikanın suyun çekilmesiyle tamamen gün yüzüne çıktığını anlatan Öztahtalı, “Şimdi gün yüzüne çıkan ve suyun üstünde kalan kısmını gördüğümüzde, sonuçta taşlarla örülmüş duvarlardan ibaret gibi gözüküyor, esas olan şey burada, tarihin derinliklerinde bu yapının, yaşayan vaziyetini hayal etmek. İnsanların buraya giriş çıkışlarını, oradaki sosyal hayatı düşündüğünüzde hakikaten geçmişte ne kadar büyük bir mekan olduğunu hayal edebiliyorsunuz.” ifadesini kullandı.

“KEŞİF HALEN DEVAM EDİYOR”

Öztahtalı, bazilikanın tamamen yosunlarla kaplı olduğunu ve görüş alanının çok kısıtlı olduğunu, bu nedenle bir nevi kör dalış yaptıklarını dile getirdi.

Papa 14. Leo’nun İznik ziyaretini anımsatan Öztahtalı, şunları kaydetti:

“Papa’nın bu yıl burayı ziyaret etmiş olması dünya gündemine de oturmasını sağladı. Hem ülkemiz için hem Bursa’mız için hem de İznik’imiz için çok önemli bir tanıtım da oldu. O dönem özellikle dron çekiminde tam tepeden baktığınızdaki haliyle şu anki hali biraz farklı. Çünkü orada çok net hatlarla göremiyordunuz, çok ayrıntılara hakim olamıyordunuz ama şimdi baktığınızda birçok farklı ayrıntıyı da görüyoruz. Kenarda mezarlar, iskeletler var. Keşif halen devam ediyor. Ümit ediyorum ki kazılar devam ettikçe çok daha yeni bilgilere, çok daha yeni bulgulara ulaşılacak.”

Hürriyet Gazetesi