Ünlü şarkıcı evinde öldürüldü… Oğlu cinayet şüphesiyle tutuklandı!

Grammy adayı opera şarkıcısı Jubilant Sykes’ın evinde bıçaklanarak öldürülmesinin ardından oğlu tutuklandı.

Santa Monica polisi, 71 yaşındaki sanatçının oğlu Micah’ın cinayet şüphesiyle tutuklandığını açıkladı.

Grammy adayı opera ve gospel şarkıcısı Jubilant Sykes, Kaliforniya’daki evinde bıçaklandı ve 71 yaşında hayatını kaybetti.

Yetkililer korkunç olaydan sonra yaptıkları açıklamada 31 yaşındaki oğlu Micah Sykes’ın cinayet şüphesiyle tutuklandığını söyledi.

Santa Monica polis departmanından yapılan açıklamaya göre, polis memurları pazartesi gecesi 911’e yapılan bir saldırı çağrısıyla ödüllü şarkıcının Santa Monica’daki evine gitti.

Polisler Sykes’ı içeride ağır bıçak yaralarıyla buldular. Polis, sağlık ekiplerinin olay yerine geldiğini ve Sykes’ın olay yerinde öldüğünü açıkladı.

Polis, Sykes’ın oğlu Micah’ın evde olduğunu ve herhangi bir olay yaşanmadan gözaltına alındığını söyledi.

Polisin cinayet silahını da ele geçirdiği ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Jubilant Sykes, Leonard Bernstein’ın Mass adlı eserindeki performansıyla 2010 Grammy Ödülleri’nde en iyi klasik albüm dalında aday gösterilmişti; bu eserde Rahip rolünü canlandırmıştı. Beş yıl önce, Guardian gazetesi Sykes’ın Rahip rolündeki performansını “zorlu bir rolün muhteşem bir performansı” olarak övmüştü.

Şarkıcı kariyeri boyunca Metropolitan Opera, Deutsche Oper Berlin, Carnegie Hall, Londra’daki Barbican Centre, Kennedy Center, Apollo Tiyatrosu ve Hollywood Bowl gibi prestijli mekanlarda sahne aldı.

1954 yılında Los Angeles’ta doğan Sykes, çocukken soprano olarak şarkı söylemeye başladı. Daha sonra bariton olarak şarkı söyledi ve ayrıca caz ve gospel müzik de seslendirdi.

