Merz’ten Ermenistan’a güçlü destek ve Rusya uyarısı

Almanya Başbakan Friedrich Merz, Ermenistan’ın AB üyeliğine güçlü destek açıklarken, Rusya’nın Ermenistan’daki seçimlere müdahalesi konusunda uyardı, “Rusya Ermenistan halkını korkutmaya çalışıyor” dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a ve ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyelik hedefine güçlü destek açıklarken, Rusya’nın Ermenistan’daki seçimlere müdahalesi konusunda uyardı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı dün Berlin’de ağırlayan Merz, ortak basın toplantısında gelecek yıl Ermenistan’da yapılacak genel seçimlere işaret etti ve Rusya’nın bu seçimlere müdahalesi ile ilgili uyarılarda bulundu.

Merz “Demokrasi düşmanları” diyerek Rusya’ya işaret etti

Rusya’nın Avrupa’yı hedef aldığı gibi Ermenistan’ı da dezenformasyon, sabotaj ve insansız hava araçları (İHA) gibi hibrit yöntemlerle istikrarsızlaştırmak istediğine dikkat çeken Merz, Almanya’nın Ermenistan’ın direncini artırmasına katkı sunacağını duyurdu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya’yı “demokrasi düşmanı” olarak nitelendirdi Fotoğraf: Lisi Niesner/REUTERS

Ermenistan’ın egemenliği, refahı ve güvenliği ile ilgili konularda daha bağımsız bir yapıya kavuşmasının büyük önem taşıdığını kaydeden Merz, demokrasi açısından kilit öneme sahip Ermenistan seçimlerine ilişkin olarak da şu dikkat çekici uyarıyı yaptı:

“Seçimlerin demokrasinin düşmanları tarafından saldırıya uğraması da artık neredeyse rahatsız edici bir norm haline geldi. Özellikle Rusya, Ermenistan’daki seçmenleri Batılı ortaklara daha fazla yakınlaşmadan korkutmaya çalışıyor. AB’nin hedefleri ve değerleri hakkında yalanlar yayıyor. Biz bunları biliyoruz.”

Ermenistan’ın AB üyeliğine destek

Başbakan Merz, ayrıca Ermenistan’ın AB üyeliğine desteğini yineledi.

Ermenistan ile Azerbaycanarasında Ağustos ayında imzalanan barış anlaşmasının Kafkaslar’da istikrar ve barışın, aynı zamanda da her iki ülkenin Avrupa Birliği’ne (AB) yakınlaşmasının önünü açtığını vurgulayan Friedrich Merz, “Ermenistan ve Azerbaycan için Avrupa yolunda şimdi tarihi bir fırsat olduğu konusunda hemfikiriz” dedi.

Bununla birlikte Merz, AB üyesi olmak isteyen Ermenistan’ın hukuk devleti ve insan hakları ile ilgili Kopenhag kriterlerini de yerine getirmesi gerektiğini anımsattı.

Friedrich Merz, Ermenistan’ın Avrupa ve Asya arasındaki bölgesel ticaret yollarında “kilit rol” oynadığını söylerken, Alman şirketlerinin bu ülkeye yatırım yapmakla ilgilendiğine işaret etti.

Paşinyan: Almanya’yı stratejik ortak olarak görüyoruz

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise Almanya’yı bir stratejik ortak olarak gördüklerini söyledi.

Almanya ile ekonomik ve ticari bağları güçlendirmek, ortak çıkar alanlarında da ilişkileri derinleştirmek istediklerini söyleyen Nikol Paşinyan, barış ile birlikte Güney Kafkasya’da bölgesel ulaşım yollarının açılacağını, bunun ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için de fırsatlar yaratacağını belirtti.

Ermenistan üye olmak istediği AB ile ilişkilerini güçlendiriyor Fotoğraf: SIERAKOWSKI FREDERIC/European Union

Paşinyan, “Barış bir süreçtir. Bu konuda Sayın Merz ile aynı fikirdeyim. Bu süreç hem Ermenistan hem de Azerbaycan için, öncelikle tüm bölge için, ama iletişim kanallarının açılmasıyla AB için de faydalı olacaktır. Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırın açılmasını ve demiryolu ile Almanya’ya kadar karayolu bağlantısının kurulmasını da başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.

“Türkiye ile ilişkilerdeki olumlu gelişmeleri Merz’e aktardım”

Almanya’ya, Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın tesisine ve Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine sunduğu katkılar için teşekkür eden Paşinyan, “Almanya’nın Ermenistan ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasına destek verdiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Sayın Başbakan Merz’e Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerdeki olumlu gelişmelerden bahsettim. Desteğiniz için bir kez daha teşekkür ederim ve bunun olumlu sonuçlar doğuracağından eminim” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haziran ayında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı ağırlamıştı Fotoğraf: DHA

Ermenistan Başbakanı Paşinyan hükümetinin AB üyeliği yolunda ilerleme kaydetme hedefini de “Ermenistan’daki Avrupalılaşma sürecine yeni ivme kazandıran, vatandaşlarımızın Avrupa’ya yönelik özlemleri ve demokratik değerlere bağlılıklarıdır” sözleriyle dile getirdi.

Ortak deklarasyon imzalandı

Almanya Başbakanı Merz ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan Berlin’de ayrıca iki ülke arasında stratejik işbirliğinin geliştirilmesini hedefleyen ortak bir deklarasyon imzaladı.

Paşinyan deklarasyon için “gerçekten tarihi” ifadelerini kullanırken, Merz ikili ilişkilerin daha da güçlendirileceğini söyledi, üniversiteler ve kentler arası ortaklıklar ile dijital teknolojilerin geliştirilmesi, sürdürülebilir kalkınma alanlarında da büyük işbirliği potansiyeli olduğunu vurguladı.

