Aziz Nikolaos (Noel Baba) 1700 yıl sonra… 28-31 Aralık’ta yine İznik’te 2. Noel Baba

Yalçın Bayer

DÜNYADA eşi olmayan Antalya merkezli uluslararası Noel Baba Barış Konseyi’nin ‘31. Noel Baba ile Dünya Barışına Çağrı Etkinliği’ nedir?

Bu etkinlikler 28-31 Aralık tarihleri arasında İznik’te gerçekleştirilecek. 1991 yılında Antalya’da başlayan etkinliklerin bu yıl İznik’e yapılmasının nedeni dünyanın en çok tanınan ve her dilde ‘Noel Baba’ olarak bilinen Aziz Nikolaos’ın 325 yılında İznik Konsili’ne katılmış olmasıdır.

İznik’te bu yeni etkinlik nedir

Konstantin’in çağrısı üzerine toplanan İznik Konsili’ne Cordobalı Hosius ve İskenderiyeli Aziz Alexander başkanlık etmiş; Batı kiliselerinden beş temsilci ile birlikte toplamda yaklaşık 250-318 kişi katılmıştır. Katılımcılar arasında Kudüslü Macarius, Myralı (Demre), Aziz Nikolaos Trimituntis’ten (Paşaköy- Kıbrıs) Aziz Spyridon, Side doğumlu Antakyalı Eunathius, Sezariyeli Eusebius (Caseratea Maritima- Filistin) ve diğer kiliselerin kutsal babaları yer almıştır.

Haberin Devamı

Aradan geçen 1700 yıl içinde değişen dünya koşullarına rağmen tüm insanlık tarafından hâlâ hatırlanan tek isim Aziz Nikolaos’ın yaşadığı topraklarda onun adına kurulan uluslararası konsey, yaşattığı miras ve tarihi misyon doğrultusunda 1700 yıl önce olduğu gibi bir kez daha İznik’te yerini alacaktır.

ÇALIŞMA BAŞLIKLARI

İznik’te 28-31 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek etkinlik programı çeşitli başlıklarda toplanıyor:

Sanat Çalıştayı: Etkinliklerin paydaşlarından olan ‘Yalnızca Barışa Tarafız Derneği’ tarafından düzenlenecek ve ‘1700 yıl önce-1700 yıl sonra’ temalı sanatsal çalıştay ile başlayacak. Güzel sanatlar fakültelerinden 41 sanatçı, Hıristiyan dünyasının 1700 yıl önce ilk kez bir araya gelişinden bu yana geçen süreci sanatın evrensel diliyle yorumlayacaklar. Çalıştayda üretilen eserler, İznik Konsili’nin 1700. yılı anısına Bursa Valiliği’ne teslim edilecek.

Arama Konferansı: Dünyada ilk kez düzenlenecek olan ve konusu ‘İznik’te 1700 yıl önce 1700 yıl sonra’ olan arama konferansında katılımcılar, İznik Konsili’nin 1700. yılında çoğunluğu Müslüman bir ülke olan Türkiye’de bu tarihsel olayın ele alınmış biçimini ve farklı bakış açılarını değerlendirecekler.

İznik Ayasofya Camii Programı: Etkinliklerin önemli duraklarından biri Ayasofya Camii olacak.

Sergi açılışı: Çalıştaya katılan sanatçıların hazırladığı, Hıristiyan dünyasının 1700 yıl önceki birleşmesinden bu yana geçen dönemi anlatan eserlerden oluşan sergi, İznik’te sanatseverlerle buluşacak.

ştaya katılan sanatçıların hazırladığı, Hıristiyan dünyasının 1700 yıl önceki birleşmesinden bu yana geçen dönemi anlatan eserlerden oluşan sergi, İznik’te sanatseverlerle buluşacak.

Kültürel Etkinlik: Etkinlikler 2025 yılı Noel Baba Barış Ödülü’nün Yahudi haham Yaakov Shapiro’ya takdim ile sona erecek.

Muammer KARABULUT-Noel Baba Barış Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNÜN SÖZÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece Türkiye’nin değil, hepimizin lideri…” (Somali’nin Türkiye Büyükelçisi Fathuddin Ali Mohamed)

TOM BARRACK KIZDIRIYOR

“ULUS devletler 1929’dan beri bizi engelliyor” diyen ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın ağızlara sakız edilen bir başka sözü de Heybeliada Ruhan Okulu’nun Eylül 2026’da açılmasının hedeflendiğini söylemesi… Zafer Partisi Sivil Toplum ile İlişkiler Başkanı Av. Özcan Pehlivanoğlu dün yaptığı açıklamada “Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması hukuken mümkün değildir” dedi.

MERSİN ‘HAK ETTİĞİ PAYI’ İSTİYOR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2026 yılı bütçe görüşmeleri sürerken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçesinin ele alınacağı oturum öncesi MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan kent ekonomisinin performansına ve merkezi hükümet tarafından Mersin’e yapılan ulaştırma yatırımlarına dikkat çekerek, bu projelerin daha hızlı tamamlanabilmesi için Mersin’in 2026 bütçesinde “hak ettiği payı” alması gerektiğini söyledi ve bu konuda Ankara’ya çağrı yaptı.

Mersin iş dünyasının üretim ve istihdam konusunda üzerine düşeni yaptığını belirten Kayan, bütçe görüşmelerine atıf yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün Mersin’in ulaştırma altyapısına yapılacak her yatırım, yalnızca şehre değil Türkiye’nin ticaret akışına nefes aldıracak yatırımlardır. Kentin hak ettiği payın, verilen sözlerin ve yarım kalan projelerin artık takvime bağlanmasını talep ediyoruz. Ekonomik göstergeler ortada; Mersin büyüyor, üretiyor, ihracat yapıyor. 2026 yılı bütçesinin Mersin’in omuzladığı ekonomik yükle uyumlu olmasını istiyoruz”.

TRAKYA’DA TURİZM VE TARIMA LİMAN PROJESİ

MARMARAEREĞLİSİ-Çeşmeli’de (Çorlu sahili) NATO limanı arazisine yük limanı, kimyasal sanayi ve depolama planı yeniden ısıtılıyor. Trakya bir çevre felaketi ile karşı karşıya… Projelendirme hazırlıkları sürerken yöre halkı, çevre örgütleri ve meslek odaları “turizm ve tarım odaklı geleceğin” ağır riskler altında kalacağı uyarısıyla acil durdurma çağrısı yapıyor.

Murat SEVGİ- Çevre aktivisti

SETUR MARİNALARI 14 OLDU

GÖCEK Village Port Marina ve Göcek Exclusive Port Marina’nın işletmesi Setur marinaları bünyesine katıldı. Böylece zincirdeki marina sayısının 14’e yükseldiği açıklandı.

MESAJ PANOSU

BTP Beylikdüzü ilçe Başkanı Fatih Aslantaş, BTP MYK’ya girdi.

LE Monde’un resmi WhatsApp kanalı açıldı, yüksek kaliteli yayınları kaçırma!

Hürriyet Gazetesi