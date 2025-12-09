Ünlü mimardan ‘yeni hayat’ daveti

Babasından miras kalan şirketini, boşandığı eşi Melkan Gürsel ve kızı Mina Gürsel Tabanlıoğlu’na bırakıp kendi mimarlık şirketini kuran ünlü mimar Murat Tabanlıoğlu, 12 Aralık’ta çok özel bir davet veriyor. Çok özel diyorum çünkü Murat Bey bu davette, yeni işini ve yeni eşini tanıtıp bir de doğum gününü kutlayacak. Murat Bey, Galata Rum Okulu’nda vereceği davete, Temmuz 2024’ten bu yana flört ettiği yarı yaşındaki eski asistanı Tuba İnan ile birlikte ev sahipliği yapacak.

Böylece yeni hayat arkadaşı ve müstakbel eşini, eşe dosta resmen tanıştıracak olan Murat Bey, yeni kurduğu şirketinin de resmi tanıtımını yapacak. Bu arada 18 Aralık’ta doğan Murat Bey, erken kutlama yaparak bu davette 65. yaşını da kutlayacak. Bu kadar özel bir davet olduğu için de Murat Bey, iş ve cemiyet hayatından çok yakın dostlarını davet etmiş. “Yeniden doğduğum bir dönemdeyim” diyen Murat Tabanlıoğlu, bu davette yeniden doğuşunun ve yeni hayatının mutluluğunu dostlarıyla paylaşacak. Yeni hayatında mutluluğu daim olur umarım.

ŞOKU ATLATMIŞLAR!

Sosyetenin ünlü ismi Ebru Yücebaşoğlu’nun önceki ay vefat eden babası Tekinalap Yücebaşoğlu’nun ölüm ilanı, 10 yıldır aşk yaşayan Ebru Hanım’ın Murat Mengenecioğlu ile, Kaya Ersu’nun da Aslı Ersu ile kağıt üzerinde halen evli olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Bu olayın patlak vermesinin ardından bir süre gözlerden uzak kalan aşıklar, iki ayın ardından nihayet bir davette ortaya çıktı. Eskiden köşe bucak kaçtıkları foto muhabirlerine bu kez sarmaş dolaş poz veren çift, anlaşılan o şoku atlatmışlar ve yasak aşklarını artık göğüslerini gere gere yaşamaya karar vermişler!

İSVİÇRELİ MARKAYLA ORTAK KOLEKSİYON

Hacer-Onur Pala çiftinin kurucusu olduğu sanat ile modayı bir arada sunan oluşum, 108 yıllık aile geleneğini sürdüren bir İsviçreli moda markası ile yeni bir koleksiyon hazırladı. Koleksiyonun tanıtımı, hafta sonunda Nişantaşı mağazasında yapıldı.

Hacer Pala’nın ev sahipliği yaptığı tanıtım davete, İsviçre markasının kreatif direktörü Anna Harms Goestschel ve Türkiye ortağı Dilek Ekincioğlu da katıldı. Cemiyet hayatından birçok ünlü ismin de olduğu davette Hacer Pala, iş birliklerini anlatıp ve yeni koleksiyonu konuklarının beğenisine sundu.

BU YILI DA ŞAMPİYON BİTİRDİ

Türkiye’nin en genç ralli şampiyonu unvanına sahip Kerem Kazaz, rakiplerini sollamaya devam ediyor. Team Petrol Ofisi’nin genç pilotu Kerem Kazaz, Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 42. Kocaeli Rallisi’ni de birinci sırada tamamlayarak şampiyonluğu matematiksel olarak garantiledi.

Geçen yıl elde ettiği “Türkiye’nin En Genç Ralli Şampiyonu” unvanını 2025’te bir kez daha kazanarak Türk motorsporları tarihinde bir ilke daha imza atan, efsane ralli pilotu Ercan Kazaz’ın oğlu olan Kerem’i kutluyorum.

AŞK UĞRUNA ŞİRKETTEN VAZGEÇTİ

Murat Tabanlıoğlu, babası Hayati Tabanlıoğlu’ndan miras kalan mimarlık şirketini eşi Melkan Gürsel ile ortak yönetiyordu. 2015’te, 20 yılık evliliklerini bitirseler de ortaklıkları devam etti.

Ancak Murat Bey, yarı yaşındaki asistanı Tuba İnan ile flört etmeye başlayınca 10 yıl süren ‘medeni’ ilişkileri de bitti ve birbirlerine açtıkları karşılıklı ticari davalardan sonra Murat Bey, aşkı seçip şirketi eski eşi ve kızına bıraktı, kendine yeni bir yol çizdi.

Sabah Gazetesi