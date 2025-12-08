Nazar Büyüm’ü anıyoruz

Yayıncı, şair, yazar, çevirmen ve reklamcı kimlikleriyle kültür hayatımızda kalıcı izler bırakmış, aynı zamanda Agos yazarlarından Nazar Büyüm, gazetemiz tarafından düzenlenen özel bir etkinlikle anılıyor.

Bir döneme damgasını vuran Adam Yayınları’nın kurucusu olan; AnaBritannica, Yurt Ansiklopedisi ve daha birçok önemli başvuru kaynağının yayına hazırlanmasında belirleyici rol oynayan Büyüm’ü 2024’te kaybetmiştik.

Onun çok yönlü yaşamı ve üretimi, 17 Aralık günü saat 18:30’da, Agos gazetesinin Harbiye’deki Anarad Hığutyun Binası’nda düzenlenecek toplantıda ele alınacak.

Etkinlikte Sevengül Sönmez, Turgay Fişekçi ve Rober Koptaş, Büyüm’ün yayıncılığa, edebiyata ve kültür hayatına katkılarını farklı yönleriyle aktarırken; yakın dostu, şair ve çevirmen Cevat Çapan, özel bir video kaydıyla anılarını paylaşacak. Program, Vomank müzik grubundan Ari Hergel ve Lara Narin’in mini müzik dinletisiyle zenginleşecek.

1944’te Everek’te (Develi-Kayseri) doğan Nazar Büyüm, Türkiye yayıncılığının son yarım yüzyıldaki dönüşümünde kilit bir figür olarak anılıyor. Surp Haç Tıbrevank Lisesi’ndeki eğitim yıllarından İstanbul Üniversitesi İngiliz Filolojisi’ne uzanan birikimini, Eczacıbaşı’ndaki mütercim-tercümanlık göreviyle ve 1972’de başlayan reklamcılık kariyeriyle geliştiren Büyüm, 1980’de kurduğu Adam Yayınları, sonraki yıllarda yarattığı Anadolu Yayıncılık ve Ana Yayıncılık aracılığıyla Türkiye’de çağdaş yayıncılığın sınırlarını genişletti.

Nâzım Hikmet, Yaşar Kemal, Orhan Veli, Aziz Nesin, Oktay Rifat ve Melih Cevdet Anday gibi büyük yazarların bütün eserlerini yayımlayan Adam Yayınları; ansiklopedik alanda Yurt Ansiklopedisi, Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, AnaBritannica ve Temel Britannica gibi temel başvuru kaynaklarını okurla buluşturan Anadolu ve Ana Yayıncılık, Büyüm’ün öncü vizyonunun en çarpıcı örnekleri arasında yer aldı. Agos’ta yayımlanan yazıları ise 2018’de Dönüp Baktığımda adıyla kitaplaşarak ardında bıraktığı düşünsel mirası kalıcı hale getirdi.

Etkinliğe katılmak için şu adreste yer alan formun doldurulması gerekiyor:

Agos