Azerbaycan “Zengezur”da ısrarlı, Ermenistan “Kabul edilemez” diyor

Hafta sonu Doha’da yapılan “Ermenistan–Azerbaycan Kalıcı Barışı” panelinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı “Trump Yolu” için yine Azerbaycan’ın resmi tanımlaması “Zengezur Koridoru”nu kullandı. Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Grigoryan ise bunun kabul edilemeyeceğini söyledi.

Doha’da bu hafta sonu düzenlenen “Ermenistan–Azerbaycan Kalıcı Barış: Washington Anlaşması ve Ortak Gelecek” konulu panelde Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri yüksek düzel yetkililerce ele alındı.

Panelde, Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Azerbaycan tarafından Ermenistan topraklarından geçen yol için kullanılan “koridor” teriminin Ermeni tarafı için kabul edilemez olduğunu yineledi. Panele Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev de katılıyordu.

Grigoryan, “Washington zirvesinde Ermenistan, Azerbaycan ve ABD liderleri, söz konusu yolu TRIPP olarak adlandıran bir belge imzaladılar. Biz de bu terimi konuşuyoruz. TRIPP’in sadece bölge için değil, bölge dışındaki işletmeler ve ülkeler için de büyük fırsatlar yaratacağına eminiz” dedi.

Panel sırasında Hacıyev, 8 Ağustos’ta Washington’da Ermenistan ve Azerbaycan arasında ulaştırma ve bağlantı konularında sağlanan anlaşmanın önemine dikkat çekerek, Azerbaycan’da bu bağlamda sözde “Zengezur Koridoru” teriminin kullanıldığını vurguladı. Hacıyev, Azerbaycan tarafının bu konuda Ermeni tarafının farklı bir yaklaşımı olduğunu bildiğini ve iki ülke arasındaki tek sorunun terminoloji olacağını umduğunu belirtti.

Türkiye ve Azerbaycan “Zengezur Koridoru” olarak adlandırdığı, Nahcivan ile Azerbaycan’ı birbirine bağlayacak ve Ermenistan kontrolünde olmayacak bir ulaşım yolunda ısrarlı. Ermenistan ise kendi topraklarından geçecek ancak kendi kontrolünde olmayacak bu projeye karşı ve buna karşılık tüm bölgeyi kapsayacak “Barış Kavşağı” projesini gündemde tutuyor. Son olarak Washington’da yapılan anlaşmayla bağlantı yollunun adı “Trump Yolu” ya da “TRIPP Yolu” olarak belirlenmişti.

“Barışa hazırız”

Ayrıca forumda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile yapılan panel tartışmasında Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, “Ermenistan toplumu, Azerbaycan ile barışa hazır” diye konuştu.

Grigoryan, “Ermenistan toplumunun hazır olduğunu söyleyebilirim; halk barış istiyor, barış sürecini ve barışın kurumsallaşmasını destekliyor. Bu doğrultuda yoğun çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Grigoryan, “Sivil toplum da bu sürece dahil. Yakın zamanda Bakü’den sivil toplum temsilcileri Erivan’ı ziyaret etti, aynı dönemde Yerevan’dan sivil toplum temsilcileri de Bakü’yü ziyaret etti. Bu tür faaliyetleri toplumlar düzeyinde güven tesis etmek için devam ettireceğimizi umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ermenistan Kamu Radyosu, ArmenPress

Agos