Ermenistan’a gelen turist sayısında rekor

Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan, Kasım ayında turist sayısında yeni bir rekora imza atıldığını açıkladı.

Bakanın verdiği bilgilere göre, 2025 yılının Kasım ayında ülkeye 176 bin 571 turist giriş yaptı. Bu rakam, şimdiye kadar herhangi bir Kasım ayında kaydedilmiş en yüksek gösterge oldu.

Papoyan, şu ifadeleri kullandı:

“Bu yıl turizm alanında bir dizi rekor kaydettik. 2025’in Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Ekim ve şimdi artık Kasım aylarında Ermenistan’a bugüne kadarki en yüksek turist akışı gerçekleşti.”

Bakanın sözlerine göre Kasım ayı sonucu,

– 2019 yılına kıyasla %26,

– 2023 yılına kıyasla %18,

– 2024 yılına kıyasla ise %15,4 artış göstermiş durumda.

Turizm Komitesi’ne göre, ülke 2025’in ilk 10 ayında 1,94 milyon turisti ağırlayarak, bir önceki yılın aynı dönemindeki 1,92 milyonluk ziyaretçi sayısını geride bıraktı. Bu artış, Ermenistan’a bir seyahat destinasyonu olarak artan ilgiyi yansıtıyor.

Kasım ayındaki rekor sayılar, ülkenin düşük sezonlarda bile daha fazla ziyaretçi çekebilme kapasitesinin bir göstergesi olması açısından özellikle önemli bulunuyor.

(Ermenistan Kamu Radyosu)

Agos