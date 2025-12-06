Kırmızı halının yıldızları

ÜNLÜ oyuncular Dilan Çiçek Deniz ve Serkan Çayoğlu, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Red Sea Uluslararası Film Festivali’ne katıldı.

Deniz ve Çayoğlu; Uma Thurman, Juliette Binoche, Dakota Johnson, Jessica Alba, Adrien Brody gibi dünyaca ünlü yıldızlarla festivalin kırmızı halısında yer aldı.

İkili, zarafetleri ve duruşlarıyla uluslararası basın ve davetlilerin yoğun ilgisini topladı. Dilan Çiçek Deniz, Hakan Yıldırım Couture imzalı özel tasarım beyaz elbisesiyle gecenin en şık isimleri arasındaydı.

Serkan Çayoğlu ise özel dikim siyah smokini ve Sevan Bıçakçı imzalı özgün aksesuvarlarıyla kırmızı halıda maskülen şıklık sergiledi. Festival, 13 Aralık’a kadar Cidde’de devam edecek.

Hürriyet Gazetesi