Suriye Geçiş Hükümeti’ne bağlı silahı grup, Alevi türbelerini yaktı

Suriye Geçiş Hükümeti’ne bağlı silahlı bir grup, Tartus’ta Alevi türbelerini yakarak civardaki mezarları parçaladı.

Artı Gerçek- Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Geçiş Hükümeti’ne bağlı silahlı bir grubun, Tartus’un güneyindeki Akkar Ovası’ndaki Hirbet el-Ekrad köyünde Şeyh Muhammed el-Acemi, Şeyh Hamid Zağbur ve Şeyh Ahmed eş-Şabani türbelerini yaktığını bildirdi. Gözlemevi’ne göre, Şeyh Muhammed el-Acemi türbesi tahrip edildi, çevresindeki mezarlar kazılıp parçalandı ve köy sakinleri, bir cenazeyi defnederken hasarın boyutunu keşfetti. Saldırı, kutsal mekanları hedef aldı ve türbelerin kutsallığını ihlal etti. Olayı soruşturmak üzere ilgili yetkililer çağrıldı.

Alevilere, diğer mezhep ve inançlara ait türbeler ve dini mekanlar, özellikle Hristiyan mekanlar, medyanın sessizliği ve Suriye Geçiş Hükümeti’nin harekete geçmemesi nedeniyle silahlı gruplar tarafından defalarca saldırıya uğradı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 14 Kasım’da, bir güvenlik kontrol noktasının birkaç gün önce, Humus kırsalının doğusundaki El-Makhram yolu üzerinde bulunan ve Alevi topluluğuna ait bir mekan olan Şeyh Hamid “Ahmed bin Batta el-Şami” türbesini ele geçirdiğini bildirmiş ve bu durum, bölge sakinlerinin resmi şikayette bulunmasına yol açmıştı. (MA)

