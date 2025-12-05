Sertaç Eş yazdı : İhvancılığın Türkiye yansımaları

Türkiye’nin sorunları yalnız içeride değil. Terör örgütü adına konuşanlar, “Devlet ayağımıza geldi” diye hava atıyor, onunla müzakere eden devlet yöneticileri “terörsüz Türkiye” diyor. Enflasyon açıklanıyor, kimse inanmıyor, olan sabit ve dar gelirli yurttaşa oluyor. Papağan takımı artık iktidarı övmenin bir işe yaramadığını anladı. AKP ile MHP arasında netleşen ayrılıkları örtmek için CHP’de karışıklık olduğunu yaymaya çalışıyor: Bir grup milletvekili ayrılıp parti kurabilirmiş. İktidar için ne güzel bir rüya değil mi?

Seçmenden alınmış 5 yıllık tapunun saltanatı sürülüyor. Bu süre boyunca her türlü fanteziyi yapabilirsin. Oy erimiş, partinde, iktidarda “topal ördek” konumuna düşmüşsün, kimin umurunda? Korku almış yürümüş, zulüm can yakıyor, ekonomi çökmüş, emekli maaşı-asgari ücret komik kalmış ne önemi var? Siyasetin yeni garipliği dün ortaya çıktı. Son genel seçimin CHP’li kaybedeni Kılıçdaroğlu ile o seçimin kazananlarından Bahçeli, CHP’nin mevcut yönetimine neredeyse aynı tümcelerle akıl veriyor, yön tayin ediyor.

Peki Türkiye’yi bu tavırlarla yönetebilir misiniz? Hayır, yönetemez, ancak oyalarsınız. Şu an Türkiye içeride ve dışarıda tam bir oyalanmanın içinde.

Trump, Barrack’ı Türkiye’ye hangi saiklerle büyükelçi olarak atadı, bunu en iyi kendisi bilir. Ancak SDG’nin Şam’a entegrasyonu, Mazlum Abdi’nin ne yapacağı konusunda Ankara, Barrack’a endekslenmiş durumda. Sonra Türkiye’de terör bitecek. Beklenti böyle.

Sonra bakıyorsunuz Barrack, Türkiye’nin batısındaki sorunda, Yunanistan ile ilişkilerde ortaya çıkıyor. Heybeliada’da papaz okulunun Eylül 2026’da açılacağını söylüyor. Erdoğan da bunu istiyor. Ama Türkiye’deki az sayıda Ortodoks için böyle bir okulun açılma ihtiyacı nedir, soran yok. Bu, Lozan’ın ve Eğitimin Birliği Yasası’nı sulandırmanın bir yolu mu? İktidar, “Hıristiyan birliğini sağlama” hedefiyle Türkiye’yi ziyaret eden papaya en üst düzey protokol uyguluyor, ilahi dinletiyor. Lozan kimsenin umurunda değil, herkesin derdi başka.

Türkiye savunma alanında AB projelerinden de dışlandı. ABD zaten çok sert yaptırımlar uyguluyor. Ama iktidar savunucularına bakarsanız, “Ortadoğu’da İngilizlerin oyununu bozduk”.

BAE ile uzun süreli kavgadan sonra ilişkiler bir türlü toparlanamıyor. Filistin, Libya, Sudan üzerinden karşıtlık yaşandı. Bu ülke, FETÖ’cü darbenin finansörü olarak da suçlanmıştı. İstanbul’daki casus operasyonu önce BAE’ye yönelik yapıldı, sonra savcılık kendini yalanladı. Ama casusların hangi ülke adına çalıştıkları açıklanmadı. Casus var ama ülkesi yok. Ne hoş değil mi?

Unutmadan Barrack, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini Kıbrıs sorunu dahil çözeceklerini de söyledi. Kıbrıs? Laf aramızda ada ile ilgili hoş olmayan duyumlar geliyor. Şüphelenmeden edemiyoruz, çünkü PKK’li biri de Kıbrıs’ı ima ederek bir açıklama yapmıştı geçenlerde.

Evet, destekçileri ile birlikte İhvancı iç ve dış politikanın yansımaları böyle.

Cumhuriyet Gazetesi