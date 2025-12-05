PSAKD’den Suriye’deki Alevi soykırımına protesto: ‘Alevi katliamını durdurun’

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Samsun Şubesi, Suriye’de Alevilere yönelik saldırıları protesto etti. PSAKD Şube Başkanı Cem Sultan Ermiş, Ortadoğu’da emperyalist politikaların halkları hedef aldığını vurguladı.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Samsun Şubesi, Suriye’de devam eden Alevi katliamını protesto etti.

PSAKD Samsun Şube Başkanı Cem Sultan Ermiş, Suriye halklarının maruz kaldığı insanlık suçlarına dikkat çekerek “Emperyalizm, bölgede bulunan işbirlikçileri ve ortakları eliyle Ortadoğu’yu yeniden dizayn ediyor. Türkiye’nin de eş başkanlığını yaptığını duyurduğu ‘Genişletilmiş Büyük Ortadoğu Projesi’ ile yıllardır Ortadoğu’da halkların kanı akıyor. Aleviler başta olmak üzere, Suriye’nin kadim halklarından Kürtler, Süryaniler, Ezidiler, Ermeniler, Hıristiyanlar, Dürziler, Araplar, Türkmenler ve daha birçok halktan ve inançtan insanlar adeta kıyımdan geçirildi. Aleviler olarak bütün devletlere, Avrupa Birliği’ne, Birleşmiş Milletler’e ve elbette başından beri bu çetelerin en güçlü destekçisi olan AKPMHP hükümetine çağrıda bulunuyoruz. Katil Colani hükümetine olan desteğinizi derhal sonlandırın. Bu katliamı durdurun” dendi.

Cumhuriyet Gazetesi