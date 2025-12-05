Eçmiazdin Divan Başkanı, ‘uyuşturucu kumpası kurmak’tan tutuklandı

Ermenistan hükümeti ile Kilise arasında Katolikos II. Karekin’in meşruiyeti üzerinden süren krizde tansiyon yükseliyor. Adı mahrem video iddialarıyla gündeme gelen Eçmiadzin Divan Başkanı Başpiskopos Arşak Haçatryan, 2018’deki bir protestocuya ‘uyuşturucu kumpası kurduğu’ gerekçesiyle tutuklandı.

Eçmiadzin Ana Taht Divan Başkanı Başpiskopos Arşak Haçatryan hakkında çıkan, Katolikos aleyhine yapılan gösterilerde göstericilerin çantasına gizlice uyuşturucu yerleştirdiği iddialarıhdan sonra yapılan yargılama sonucu iki ay süreyle tutuklandı. Tutuklanan ruhaninin avukatı Arsen Babayan, gelişmeyi Facebook sayfasında duyurdu.

Hâkim Masis Melkonyan başkanlığındaki mahkeme, savcının talebini kabul ederek ihtiyati tedbir olarak tutuklama kararı verdi.

Avukat, Başpiskopos Arşak Haçatryan’ın 2018 yılında Katolikos’a karşı düzenlenen bir protestoda, katılımcılardan birinin, sırt çantasına uyuşturucu yerleştirmekle suçlandığını belirtmişti.

Soruşturma Komitesi ise ön soruşturma kapsamında din adamı hakkında Ermenistan Ceza Kanunu’nun 393. maddesinin 2. kısmının 1. ve 4. bentleri uyarınca (bir grup kişi tarafından önceden anlaşarak halka açık bir yerde yasadışı uyuşturucu tedavülü yapmak) cezai kovuşturma başlatıldığını bildirmişti.

Öte yandan, Başpiskopos’un kilise kurullarına uymadığı ve bekaret yeminini bozduğunu gösteren videolar yakın zamanda yayınlanmıştı.

Ne olmuştu?

Ermenistan hükümeti ile Kilise arasında Mayıs ayından beri süren kriz, Paşinyan yönetiminin Katolikos II. Karekin’i “bekaret yeminini ihlal edip çocuk sahibi olmakla” suçlamasıyla tırmanışa geçti. Bu süreçte adı mahrem bir video skandalına karışan Başpiskopos Arşak Haçatryan, Katolikos’un istifa etmeyeceğini belirterek bu yöndeki talepleri “ihanet” olarak nitelendirdi. Haçatryan, istihbarat yetkililerince tehdit edildiğini öne sürerken, resmi makamların doğrulamasına rağmen videodaki kişinin kendisi olduğu iddialarını reddetti.

Agos