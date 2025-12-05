ABD Büyükelçisi Barrack: Türkiye ile müzakere edilen başlıklar 4 ila 6 ay içinde çözülebilir

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye ile ABD arasında süren kritik müzakerelerde S-400, F-16 ve F-35 dosyaları dahil birçok başlığın “4 ila 6 ay içinde” çözülebileceğini söyledi

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD-Türkiye arasında süren müzakerelerdeki temel konuların “4 ila 6 ay içinde” çözülebileceğini söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri’nde Milken Enstitüsü tarafından düzenlenen konferansta konuşan Barrack, iki ülke ilişkilerine dair kritik değerlendirmelerde bulundu.

“Trump–Erdoğan ilişkisi sıra dışı bir dostluk”

Barrack, eski ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki bağa vurgu yaparak, “Bu dostluk sıra dışı bir ilişkiyle kuruldu” dedi. Türkiye’nin NATO içindeki önemini hatırlatan Barrack, “Türkiye, AB’den sonra en büyük NATO müttefikimiz. Buna rağmen Avrupa’dan yeterince saygı görmüyor ve AB’ye alınmak da istenmiyor” ifadelerini kullandı.

İsrail ve bölgeye dair değerlendirmeler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “Büyük İsrail” gibi bir hedefi olmadığını savunan Barrack, İsrail’in “her yönden sıkıştırılmış” olduğunu öne sürdü. “Büyük İsrail ancak ticaret ve refah üzerinden mümkün olabilir” dedi.

CAATSA, F-16 ve F-35 dosyaları: ‘Trump yaptırımları anlamsız buluyor’

Türkiye–ABD hattında yıllardır süren CAATSA yaptırımları, F-16 modernizasyonu ve F-35 programına ilişkin sorulara da yanıt veren Barrack:

Trump’ın Türkiye’ye yönelik yaptırımları “anlamsız” bulduğunu,

Türkiye’nin savunma sanayii üretimleri ve Ukrayna’ya İHA ihracatının farkında olduğunu,

Türkiye’nin F-35 programının önemli bir parçası olmasına rağmen hangarda bekleyen 4 F-35 uçağına erişemediğini,

ABD Türkiye’ye savaş uçağı satmazken Ankara’nın Eurofighter Typhoon alımıyla ilerlediğini, hatırlattı.

“Avrupa Türkiye’nin güçlü olmasını istemiyor; bu delilik”

ABD’de iki yılda bir seçim yapıldığını, buna karşılık Çin ve Rusya’nın uzun vadeli stratejilerle hareket ettiğini söyleyen Barrack, Avrupa’nın Türkiye’nin yüksek donanıma sahip olmasına dair çekincelerini “delilik” olarak nitelendirdi.

S-400 müzakereleri: “Çoğu konu çözüldü”

Trump–Erdoğan görüşmesinde ele alınan kritik başlıklara değinen Barrack, 10 yıldır gündemde olan 6 konunun büyük bölümünün çözüldüğünü belirtti. Bunlar arasında S-400 sistemine ilişkin ‘işlerlik’ şartının çözüldüğünü, ‘mülkiyet’ konusunun ise daha karmaşık olduğunu söyledi.

Barrack, “Benim inancım, tüm bu konuların önümüzdeki 4 ila 6 ay içinde çözüleceği ve ilişkilerin bir sonraki aşamaya geçeceği yönünde. Bu ilişkiler sağlam ve iyi” dedi.

Enerji koridorları: “Türkiye belirleyici rol oynuyor”

Suriye’deki süreçten enerji güvenliğine kadar geniş bir alanda Türkiye’nin belirleyici rol oynadığını ifade eden Barrack:

Türkiye’nin Suriye rejiminin dönüşümünde etkili olduğunu,

ABD’nin yeni yönetimin bu süreci desteklediğini,

Türkiye–Suriye ve Türkiye–Azerbaycan hatlarındaki enerji koridorlarının “gelecek için inanılmaz derecede önemli” olduğunu, söyledi.

Doğal gaz anlaşması ve bölgesel normalleşme

Türkiye ile ABD arasında imzalanan LNG anlaşmasının öneminin arttığını belirten Barrack, Azerbaycan–Ermenistan arasında sağlanan barışa da değinerek:

“Türkiye ile Ermenistan arasında sınırların açılmasını umut ediyoruz” dedi.

AA

Independent Turkce