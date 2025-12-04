Vikipedi’de 2025’in en çok okunanları: Charlie Kirk önde; Mamdani, Papa ve Ozzy Osbourne listede

Wikimedia Vakfı, 2025 yılında İngilizce Vikipedi sayfalarının toplam 2,4 milyar saat okunduğunu açıkladı. Yılın en çok ziyaret edilen maddesi, suikast sonucu hayatını kaybeden muhafazakâr aktivist Charlie Kirk oldu. Zohran Mamdani ve Ozzy Osbourne’nün de yer aldığı listede Netflix yapımları, ABD siyaseti ve kültürel figürler ağırlıkta.

2025’İN EN ÇOK OKUNANLARI AÇIKLANDI

Vikipedi’yi işleten Wikimedia Vakfı, platformun 11. yıllık istatistiklerini yayımladı. Verilere göre 2025’te İngilizce Vikipedi sayfalarında toplam 2,4 milyar saat geçirildi. Yılın en çok okunan maddeleri ise toplumsal tartışmaları, siyasi gelişmeleri ve popüler kültür trendlerini yansıttı.

Listenin zirvesinde, 10 Eylül’de bir üniversite kampüsünde vurularak öldürülen muhafazakâr aktivist Charlie Kirk yer aldı. Kirk’ün sayfası yıl boyunca 44,9 milyon kez görüntülendi. Suikastın ertesi günü, tek başına 15 milyon görüntülenme ile rekor kırıldı; yani saniyede yaklaşık 170 tıklama.

ÖLÜMLER LİSTESİ YİNE ÜST SIRALARDA

Vikipedi’nin yıllık “En Çok Okunan Sayfalar” listesinde ikinci sırayı geleneksel olarak en çok ziyaret edilen maddelerden biri olan “2025’te Ölümler” aldı. Sayfa, yıl içindeki kayıpları derleyen içerikleriyle 42,5 milyon görüntülenmeye ulaştı.

NETFLİX ETKİSİ: ED GEİN’E YOĞUN İLGİ

Üçüncü sırada, “Plainfield Kasabı” olarak bilinen seri katil Ed Gein bulunuyor. Netflix’in gerçek suç dizisi Monsterın üçüncü sezonunu Gein’e ayırması, sayfanın ziyaretlerini 31,2 milyona taşıdı.

ABD SİYASETİ LİSTENİN DÖRTTE BİRİNİ OLUŞTURDU

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 25,1 milyon görüntülenmeyle dördüncü sıraya yerleşti. ABD’li ilk Papa olan 14. Leo ise 22,1 milyon görüntülemeyle ilk beşi tamamladı. İlk 20 liste incelendiğinde maddelerin yaklaşık dörtte birinin ABD siyasetiyle ilgili olması dikkat çekti.

POPÜLER KÜLTÜR VE SİNEMA ETKİSİ

Yeni New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, hayatını kaybeden müzisyen Ozzy Osbourne, Ryan Coogler’ın vampir korku filmi “Sinners” ve James Gunn’ın yönettiği “Superman” filmi gibi isim ve yapımlar listede üst sıralarda yer aldı.

2025’İN EN ÇOK OKUNAN VİKİPEDİ SAYFALARI

Charlie Kirk – 44,9 milyon

2025’te Ölümler – 42,5 milyon

Ed Gein – 31,2 milyon

Donald Trump – 25,1 milyon

Papa 14. Leo – 22,1 milyon

Elon Musk – 20,2 milyon

Zohran Mamdani – 20,1 milyon

“Sinners” (2025 filmi) – 18,2 milyon

Ozzy Osbourne – 17,8 milyon

“Superman” (2025 filmi) – 17 milyon

Papa Francis – 15,3 milyon

“Severance” (TV dizisi) – 13,9 milyon

Amerika Birleşik Devletleri – 13 milyon

“Thunderbolts” (2025 filmi) – 12,9 milyon

“Weapons” (2025 filmi) – 11,8 milyon

JD Vance – 11,6 milyon

“Adolescence” (TV dizisi) – 11,6 milyon

MrBeast – 11,5 milyon

Cristiano Ronaldo – 10,8 milyon

“The Fantastic Four: First Steps” (2025 filmi) – 10,8 milyon

